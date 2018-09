Dans les souliers d’un apprenti romancier

Ayant une adorable fillette de trois ans et deux autres gamins en route – sa femme Suzie attend des jumeaux ! –, Kif Kehlmann devrait être le plus heureux des hommes. Le hic ? Il ne lui reste que 200 $ en banque, et ce n’est sûrement pas avec son emploi de gardien à temps partiel qu’il risque de pouvoir bientôt s’en mettre plein les poches. Grâce à son meilleur ami, il sera cependant embauché par une chic maison d’édition de Melbourne pour servir de nègre à Siegfried Heidl, le plus célèbre escroc en col blanc de toute l’histoire australienne, ce dernier ayant détourné pas moins de 700 000 milliards de dollars en quelques années seulement.