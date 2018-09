Des permis pour les grands serpents

Vendus librement au Québec, les serpents de grande taille comme les anacondas ou les pythons feront dorénavant l’objet d’un suivi beaucoup plus strict de la part du ministère de la Faune qui exige un permis de garde pour tous les propriétaires.

Photos Fotolia

C’est en fait une refonte complète de la réglementation sur les animaux en captivité, qui date de 1991, qui est mise en place depuis le 6 septembre. Parmi les changements importants, les propriétaires actuels et futurs de serpents géants sont tenus de les déclarer au ministère qui délivrera un permis.

« C’est un problème récurrent, mais ce qui a précipité tout ça, c’est le drame qui s’est passé au Nouveau-Brunswick », explique David Rodrigue, directeur général du zoo Écomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le 5 août 2013 à Campbellton, un python de Seba de 12 pieds avait tué par asphyxie deux garçons de 4 et 6 ans après s’être échappé de son vivarium.

Espèces ciblées

À compter du 31 octobre, tous les propriétaires de ce type de serpent devront donc avoir un permis. « Nous, on va pouvoir aller évaluer les conditions de ces animaux et s’assurer qu’ils sont gardés de façon sécuritaire avec les nouvelles règles en place », explique Frédérick Lelièvre, biologiste et responsable de cette réforme au ministère.

Le biologiste rappelle que les serpents vénéneux comme les cobras ou les serpents à sonnette sont déjà sous permis. Par contre, les anacondas ou différentes espèces de pythons pouvant atteindre facilement 15 pieds de long ne sont pas recensés et leur nombre est donc inconnu.

« Je ne serais quand même pas surpris d’une centaine pour le Québec au complet, mais ça va peut-être être 50, c’est difficile à estimer », fait valoir M. Lelièvre.

Reste que cette nouvelle règle semble faire l’unanimité dans le milieu. « Tous les grands serpents, en bon québécois, ça n’a pas d’affaire chez les gens et tant mieux », tranche le DG du zoo Écomuseum et éleveur de serpents, David Rodrigue.

Plus de sécurité

L’importante réforme touche également le bien-être des animaux en captivité ainsi que la sécurité du public. « L’ancien règlement n’avait rien au niveau de la sécurité à proprement parler », indique M. Lelièvre.

Des règles très normatives ont donc été ajoutées, par exemple, la hauteur minimale des clôtures autour des parcs, la distance de dégagement entre ceux-ci et le public et la grandeur minimale des cages selon chacune des 34 000 espèces d’animaux en captivité.

Ainsi, les nouvelles normes ne permettront plus les expositions temporaires dans des conditions comme celles de Festivent à Lévis cet été où des tigres étaient présentés.

« Ça ne respectait pas les nouvelles normes, explique le biologiste, on ne fait pas de compromis sur la sécurité. »

Photo d'archives

Photo d'archives

En 2013, un python de Seba avait tué les petits Noah et Connor Barthe, au Nouveau-Brunswick, après s’être échappé de son vivarium situé dans une boutique de reptiles.

Ce ne sont pas tous les zoos qui sont conformes

Si la majorité des zoos québécois disent être déjà conformes aux nouvelles normes sur les animaux en captivité, certaines installations, comme le Zoo Saint-Édouard présentement à vendre, semblent avoir beaucoup à faire pour s’y plier.

Photo courtoisie

Joint par Le Journal, le propriétaire du Zoo Saint-Édouard en Mauricie avouait candidement n’avoir encore rien fait pour se conformer à la nouvelle mouture du règlement. « Non, non, non, et je ne pense pas de commencer non plus parce que je veux vendre mon zoo », a répondu Normand Trahan.

Le propriétaire semblait très peu informé de ces nouvelles règles et de la mise en œuvre qui était prévue le 6 septembre. « Je n’ai pas entendu parler de ça moi, a-t-il dit. Tu ne peux pas refaire un zoo dans quatre jours, j’ai 56 acres, 100 parcs », a ajouté M. Trahan ensuite.

Il affirme tout de même que ses enclos extérieurs sont « corrects », mais qu’il a des changements à faire pour les cages intérieures.

« Les grandeurs d’enclos en dedans, il y a des parcs où c’est trop petit pour certaines bêtes », parlant ainsi des antilopes.

L’homme qui veut vendre son institution vieille de 29 ans a tout de même une période transitoire afin de respecter le règlement.

Aux normes

Quant aux autres zoos comme celui de Saint-Félicien, Sainte-Anne-de-Bellevue ou encore le Miller Zoo en Beauce, il semble que tout soit déjà aux normes.

« Nous, on l’accueille super bien ce règlement-là », affirme Clifford Miller, du Miller Zoo.