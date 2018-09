Et les gagnants sont...

La saison 2018 est à peine commencée, mais il est déjà temps de sauter dans la DeLorean de Marty McFly et Doc Brown pour aller voir ce que l’avenir nous réserve au chapitre des honneurs individuels dans la NFL qui seront remis en février.

Pardonnez l’analogie cinématographique, mais cette ligue est tellement imprévisible qu’on a souvent l’impression que sans l’Almanach des sports de Retour vers le futur, il est impossible de viser juste. Tentons tout de même de deviner l’avenir...

Le titre de joueur le plus utile sera remis à nul autre que Aaron Rodgers, quart-arrière des Packers. Choix trop facile ? Vrai, mais on essaie ici de se projeter dans le futur, pas de remporter un concours d’originalité !

Rodgers sera en pleine santé, avec de nouvelles munitions comme l’ailier rapproché Jimmy Graham et ses interceptions se font plus rares que les journées de plage en février au Québec. C’est tout dire ! Une saison monstre de 40 passes de touchés, voire plus, n’a rien d’utopique.

À l’attaque

Le choix pour le joueur offensif de l’année est plus complexe. Le porteur Todd Gurley serait le candidat parfait avec les Rams, mais j’opte plutôt pour Ezekiel Elliott avec les Cowboys. La perte du centre Travis Frederick pose un réel problème, mais Elliott est semble-t-il dans une forme mentale et physique resplendissante. Sans un groupe de receveurs établis à Dallas, Elliott aura de multiples opportunités de porter le ballon.

Comme recrue offensive, j’avais arrêté mon choix avant la saison sur le porteur Kerryon Johnson, des Lions. Même s’il n’est pas partant, ça ne saurait tarder...

En défensive

Du côté défensif, j’ai un faible pour Joey Bosa, des Chargers. Or, une blessure au pied qui semble tarder à guérir refroidit quelque peu mes ardeurs au sujet de l’ailier qui a le talent pour réussir une vingtaine de sacs du quart. Mon candidat de choix devient donc le demi de coin Jalen Ramsey, des Jaguars. Déjà l’un des meilleurs à sa position, il n’aura pas son égal.

La recrue défensive de l’année sera Minkah Fitzpatrick (Dolphins), maraudeur/demi de coin/homme à tout faire dont la polyvalence et la production seront récompensées. Un autre maraudeur, Derwin James, sera dans la course, tout comme l’ailier défensif Bradley Chubb (Broncos) et le secondeur Darius Leonard (Colts).

Autres honneurs

Pour ce qui est de l’entraîneur-chef de l’année, Anthony Lynn sera un candidat à considérer s’il amène les Chargers en séries, malgré l’appui minime que l’équipe reçoit à Los Angeles. D’autres noms sur mon radar ? Bill O’Brien (Texans), Mike Vrabel (Titans) et Kyle Shanahan (49ers).

Le retour de l’année, à moins qu’il connaisse une saison catastrophique, sera l’affaire d’Andrew Luck avec les Colts. JJ Watt serait un autre candidat de choix.

Le futur a donc été dévoilé. De retour dans la réalité en septembre 2018, maintenant...

5 points à surveiller

1. Les nouveaux entraîneurs

Pas moins de sept nouveaux entraîneurs-chefs sont à bord cette saison, soit Mike Vrabel (Titans), Frank Reich (Colts), Jon Gruden (Raiders), Pat Shurmur (Giants), Matt Nagy (Bears), Matt Patricia (Lions) et Steve Wilks (Cardinals). L’an passé, il y avait eu six nouveaux pilotes et la moitié d’entre eux ont propulsé leur équipe en séries, soit Sean McDermott (Bills), Doug Marrone (Jaguars) et Sean McVay (Rams).

2. Premier match crucial

Le premier match du calendrier ne fait pas foi de tout, mais les chiffres prouvent qu’une victoire en lever de rideau est de bon augure. La fiche des gagnants du Super Bowl à ce jour est de 42-9-1 au premier match de la saison. Pas de panique, cependant, puisque 48 % des équipes qui ont perdu leur première partie depuis que le calendrier de 16 matchs a été adopté, en 1978, ont tout de même fait les séries, selon NFL Media.

3. Shaquem Griffin en poste

L’une des plus belles histoires des dernières années dans la NFL se concrétise. Snobé au Combine et ignoré jusqu’au 141e rang (cinquième ronde) du dernier repêchage, Shaquem Griffin deviendra le premier joueur amputé d’une main à disputer un match, avec les Seahawks. Mieux encore pour lui, la blessure du secondeur KJ Wright fait en sorte qu’il sera partant face aux Broncos. Il a épaté la galerie au camp d’entraînement.

4. Rivalité classique

Les amateurs des duels du dimanche soir seront servis avec la plus ancienne rivalité dans la NFL, entre les Bears et les Packers. Ces deux équipes s’affrontent pour une 197e fois, en incluant les séries. Statistique fort intéressante relevée par le journaliste Peter King, de profootballtalk.com : dans tous leurs affrontements, les deux rivaux ont inscrit chacun 3377 points. Pile-poil !

5. Les débuts de Darnold

À exactement 21 ans et 97 jours, Sam Darnold deviendra lundi soir le plus jeune quart-arrière de l’histoire à amorcer une saison. Le troisième choix au total du dernier repêchage par les Jets prolongera ainsi à 11 la séquence de saisons avec au moins un quart-arrière recrue en fonction lors du premier week-end d’activités.