Exercices indispensables pendant la grossesse

Voici des exercices ciblés qui répondent efficacement aux besoins du corps tout au long de la grossesse. Avec ces indispensables, vous êtes certaine de faire ce qu’il faut, et ce, en quinze minutes. Ils sont idéaux lorsque vous êtes débordée ou trop fatiguée pour compléter un programme d’exercices plus long !

Photo courtoisie, Émilie Fecteau

Le chat avec rotation des hanches

Photo courtoisie

Le mouvement du chat est un classique qui aide à améliorer la mobilité de la colonne vertébrale. La variante proposée ici implique l’articulation des hanches, en plus des vertèbres. Les hanches étant très sollicitées pendant la grossesse, ce mouvement complet permet d’équilibrer en même temps les os du bassin et la colonne vertébrale, et de mobiliser les muscles du plancher pelvien. La position à quatre pattes est très confortable pour le bébé. Le ventre prend la forme d’un hamac suspendu qui donne au bébé assez d’espace pour bien se positionner.

Position de départ

À quatre pattes, placer les mains sur le sol directement sous les épaules et les genoux sous les hanches. Garder la tête dans le prolongement du dos, pour avoir le dos droit et la colonne allongée.

A. Coller les pieds ensemble et éloigner les genoux l’un de l’autre pour avoir l’articulation des hanches en rotation externe. Faire l’exercice dans cette position.

B. Éloigner les pieds l’un de l’autre et garder les genoux ensemble pour avoir l’articulation des hanches en rotation interne. Faire l’exercice dans cette position.

Respiration & mouvements

À l’inspiration, faire un dos rond en amenant simultanément le bassin en rétroversion (figure 13, p. 23) et la tête vers le sol. À l’expiration, faire un dos creux en amenant le bassin en antéversion (figure 11, p. 23) et le visage vers l’avant. Garder la colonne longue en tout temps.

Conseils :

Lors du dos creux, éviter de « laisser tomber » le ventre ; penser à retenir légèrement le mouvement et à allonger la colonne par le dessus de la tête.

Étirement du dos

Photo courtoisie

Pendant la grossesse, les muscles du dos (grand dorsal, carré des lombes et spinaux lombaires) sont souvent très tendus. Ces tensions rendent la croissance utérine plus inconfortable, favorisent les mauvaises attitudes posturales et peuvent prédisposer aux douleurs au bas du dos ou aux côtes. L’étirement de ces muscles pendant la grossesse est indispensable à une bonne posture et est préalable à un renforcement optimal des muscles abdominaux profonds.

Position de départ

Assise sur une chaise, garder le poids également réparti sur les deux fesses. Allonger la colonne vertébrale par un fil imaginaire au-dessus de la tête. Étirer le bras gauche vers le plafond, sans monter l’épaule vers l’oreille.

Respiration & mouvements

Respirer à un rythme naturel pendant l’étirement. Étirer la colonne et le bras gauche vers le haut puis incliner vers la droite. Tourner légèrement le tronc vers le sol. L’étirement devrait se faire sentir sur le côté gauche du corps ainsi que dans le dos, entre l’omoplate gauche et la hanche gauche. La position peut varier légèrement d’une personne à l’autre.

Conseils :

Toujours conserver un poids égal sur les deux fesses. Garder la colonne longue et les épaules loin des oreilles.

Le transverse et le plancher pelvien

Photo courtoisie

Ces muscles posturaux profonds agissent comme une gaine pour soutenir les organes et les viscères. Cette gaine naturelle stabilise le dos et le bassin. Cette contraction est nécessaire dans plusieurs exercices.

Il faut contracter le muscle transverse et les muscles du plancher pelvien pendant l’exécution de tous les exercices de renforcement musculaire et de posture.

Respiration & mouvements

À l’expiration, remonter les muscles du plancher pelvien (cibler la zone entre l’anus et le vagin) comme pour remonter un gaz vers le ventre. En même temps, entrer le nombril vers la colonne.

À l’inspiration, relâcher doucement. On doit se sentir comme si on enfilait un maillot de bain une pièce qui serait deux tailles trop petit.

Conseils :

Éviter de serrer les sphincters (anus, vagin et urètre) ; penser plutôt à « remonter » ou « aspirer ». Éviter aussi de bloquer la respiration.