DUPLIN, Jeannine, S.N.J.M.



À Longueuil, le 1er septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Soeur Jeannine Duplin, en religion Soeur M. Hélène-Yvonne. Elle était la fille de Alphonse Duplinet de Yvonne Goddard, née à East-Angus.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Mme Claire Manseau Duplin ainsi que des neveux et nièces et de grandes amies.Elle sera exposée à la:DE JÉSUS ET DE MARIE86, RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL, QC, J4H 1A9lundi le 10 septembre à 12h. Les funérailles auront lieu au même endroit le même jour à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière St-Antoine de Longueuil, chemin Chambly.