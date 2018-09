Fini la fumée dans les parcs et les espaces verts de Westmount

Il est dorénavant interdit de fumer et de vapoter dans les parcs publics et les espaces verts à Westmount. La modification au règlement municipal, approuvée plus tôt cette semaine, est officiellement entrée en vigueur samedi.

La légalisation prochaine du cannabis a incité les élus de Westmount à revoir le règlement en vigueur concernant la fumée dans les endroits publics.

«Nous voulons que les résidents de Westmount puissent profiter pleinement de leurs espaces verts en interdisant de fumer toute substance dans ces endroits», a déclaré la mairesse Christina M. Smith par voie de communiqué.

L’adoption du règlement municipal 1527 a eu lieu mardi.

Cette nouvelle disposition réglementaire définit l’action de fumer comme de «faire brûler du tabac ou des herbes, ou générer des vapeurs dans le cas de cigarettes électroniques, en aspirant la fumée ou la vapeur produite par la bouche ou par les narines».

Une nouvelle signalisation sera installée prochainement dans les parcs de Westmount. L’amende pour une première infraction au règlement variera de 50 $ à 1000 $.