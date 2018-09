Gagner dans le grand stade

Jouer au stade de Lorimier

Il en a fait vibrer, des foules, l’ancien stade de Lorimier. De Jackie Robinson avec les Royaux aux débuts des Alouettes, ses estrades ont aussi accueilli la jeune princesse Élizabeth en 1951, des mariages de masse dans l’avant-guerre et des matchs amicaux entre équipes professionnelles ou amateures. Construit en 1928 juste à temps pour le début de la saison des Royaux, le stade comptait 25 000 places. Il est détruit en 1965 pour faire place à la polyvalente Pierre-Dupuy. Ici, en 1938, on célèbre le festival du club ouvrier Maisonneuve tenu à l’occasion de la fête du Travail. L’équipe de l’île Sainte-Hélène – identifiée par l’écusson des joueurs – célèbre sa victoire éclatante du championnat de la ligue de balle-molle du parti de l’Union nationale. Cette ligue est constituée d’équipes formées d’ouvriers des différents secteurs de la ville. Ils se sont affrontés tout l’été et signent ici la fin de la saison.

Champions de la fête du travail

Photo courtoisie, BAnQ, P48, S1, P2888.

Les vainqueurs du match amical qui s’est joué en ce dimanche de long congé sont restés anonymes, mais l’événement revêt pour eux un sens particulier : c’est la fête du Travail. Au Québec, elle est toujours fêtée le premier lundi de septembre. Elle annonce la rentrée et sonne le glas de l’été. Jusqu’aux années 1950, les citoyens profitent d’activités spéciales et d’un grand défilé regroupant les centrales syndicales et les travailleurs. Mais dans d’autres pays, on la fête le 1er mai... Cette différence s’explique du fait que la date représente, depuis la fin du XIXe siècle, une journée animée de manifestations syndicales et socialistes qui tournaient souvent à la répression violente. La journée de travail de neuf heures est alors la principale revendication. Au Québec, pour éviter de nourrir les mouvements socialistes (et pour profiter d’un climat plus agréable !), on choisit une autre date, estivale, pour fêter le travail par un jour de congé qui prolonge l’été.

Le ministre Tremblay

Photo courtoisie, BAnQ, P48, S1, P2888.

On a peu entendu parler de lui, mais celui qui remet le trophée aux champions est William Tremblay, le ministre du Travail dans le premier cabinet de Maurice Duplessis, entre 1936 et 1939, au plus fort de la crise économique des années 1930. Tremblay, natif de Chicoutimi, avait été bûcheron, puis boucher, avant de se présenter pour l’Union nationale. Il est sans doute bien placé pour comprendre la réalité des travailleurs qui sont autour de lui. Mais au lendemain de la fête du Travail, il a du pain sur la planche, même si la crise tire à sa fin en 1938 et que le pire est passé. Le gouvernement a instauré des politiques pour remettre des allocations aux familles des chômeurs et comme ailleurs dans le monde, des projets de grands travaux publics ont donné de l’emploi à de nombreux travailleurs. À Montréal, nos champions de balle-molle de l’île Saint-Hélène ont peut-être travaillé aux aménagements du pavillon des baigneurs, dont on commence justement la construction en 1938.