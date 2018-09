Ils ont sauvé la vie d’une dame grâce à leur sang-froid

Un cours d’aquaforme pour personnes atteintes de cette maladie du système nerveux aurait pu se terminer de triste façon sans l’intervention salutaire d’Alexandre Boucher, 24 ans, et de sa collègue Élisabeth Plouffe, 26 ans.

Respectivement superviseur et responsable aquatique, les deux jeunes sauveteurs ne pouvaient se douter qu’ils changeraient la vie d’une femme dans une piscine intérieure de Saint-Hyacinthe, un soir d’octobre 2017.

Pendant le cours, une dame s’est soudainement mise à éprouver un malaise, raconte Élisabeth. Pour ne pas perturber le déroulement de l’activité, son collègue, Alexandre Boucher, qui ne travaillait pas avec le groupe, l’a prise en charge et l’a amenée dans le vestiaire en attendant l’arrivée d’une ambulance.

Il se souvient que la dame s’est mise à avoir les yeux révulsés puis, quelques instants plus tard, elle perdait connaissance.

« Elle ne respirait plus, mais j’avais un pouls. J’ai appelé Élisabeth et on s’est mis à faire des manœuvres de réanimation », précise-t-il.