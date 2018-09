Inspiré par Victor Mete

Personne ne donnait cher des chances de Victor Mete de se tailler un poste avec le Canadien l’automne dernier. Pourtant, le jeune défenseur est parvenu à forcer la main de la direction. Un dénouement qui risque de servir d’inspiration à plusieurs espoirs.

William Bitten est du nombre. Grand ami de Mete, il était aux premières loges pour voir sa progression fulgurante.

« Lui et moi, on est très proches. On se texte tous les jours, a indiqué l’attaquant de 20 ans. L’an dernier, j’étais toujours à côté de lui. Il a eu un bon camp. Lorsqu’un poste s’est ouvert, il était prêt à le prendre. Maintenant, il est dans la LNH. J’aimerais ça faire comme lui. »

Après quatre saisons dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, le choix de troisième tour du Canadien en 2016 est prêt à faire le saut chez les professionnels. C’est à Montréal, et non à Laval, qu’il compte atterrir.

« Mon objectif demeure toujours de faire le grand club. Je veux donner tout ce que je peux, a indiqué Bitten. Je sais qu’il y a des joueurs tels [Brendan] Gallagher et [Paul] Byron, des joueurs comme qui j’aime jouer. Mais peut-être que Montréal a besoin d’ailiers droits. »

Un coup de main de Scherbak

En fait, avec Gallagher, Artturi Lehkonen, Nikita Scherbak et Joel Armia, le flanc droit semble passablement occupé. Mais comme le dit lui-même le jeune homme : « On ne sait jamais. »

D’ailleurs, après avoir aidé les Bulldogs d’Hamilton à atteindre la demi-finale de la Coupe Memorial, Bitten a passé une partie de son été à Montréal. Il en a profité pour s’entraîner en compagnie de quelques professionnels, dont Nikita Scherbak.

« Il était là lorsque j’ai participé à mon premier camp des recrues [en 2016]. Charles Hudon, Michael McCarron et lui m’avaient grandement aidé à l’époque. Encore cet été, il m’a refilé de bons conseils à propos de ce qu’il faut faire pour passer au prochain niveau », a raconté Bitten.

Dans le moule de Bouchard

Si le couperet tombe sur lui, Bitten sera un très bel ajout pour le Rocket de Laval. Son style de jeu cadre parfaitement avec la philosophie que tentent d’inculquer Joël Bouchard et ses adjoints.

« Je connais Joël, je sais qu’il veut beaucoup d’intensité. Je joue avec beaucoup d’agressivité, de rapidité et je peux mettre la rondelle dans le filet. Alors je pense être prêt », a-t-il assuré.

Une description corroborée par Bouchard, qui côtoie l’attaquant depuis quelques années au sein du programme d’excellence d’Hockey Canada.

« Je connais William depuis qu’il a 16 ans. C’est un gars intense. C’est un passionné, quelqu’un qui aime le hockey, un gars qui peut amener de l’énergie dans un match, a vanté Bouchard. C’est ce qu’on s’attend de lui. »