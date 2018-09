Jour J - 23 : Êtes-vous vraiment surpris ?

Eh ! Voilà ! 15 jours. C’est tout ce qu’il aura fallu avant que le fameux débat identitaire refasse surface dans la campagne électorale.

Sujet polarisant, exemple parfait de la proverbiale « Wedge issue », ce qui étonne, c’est qu’on se surprenne encore quand nos politiciens ressortent l’épouvantail de l’étranger envahisseur qui étouffe le bon Canadien français.

Confondre les enjeux

Alors qu’elle souhaite diminuer le nombre d’immigrants admis annuellement par le Québec, la Coalition avenir Québec est confrontée au fait que le Québec ne contrôle pas la totalité du dossier.

En effet, le Canada est responsable de l’admission des réfugiés, mais également du volet de la réunification des familles. Combinés, ces deux volets représentent 40% des immigrants reçus chaque année au Québec.

Puisqu’il n’a aucun pouvoir sur cette partie du dossier, François Legault est obligé d’admettre qu’ il pourrait couper uniquement dans la portion des immigrants économiques pour respecter ses engagements.

Or, diminuer de 15 000 le nombre d’immigrants économiques, c’est priver le marché de travailleurs essentiels à la poursuite de la croissance qui anime le Québec en ce moment.

En prendre moins, mais en prendre soin

Pour expliquer sa position, la CAQ reprend sans cesse l’expression « en prendre moins, mais en prendre soin ».

Comme si la majorité des immigrants reçus au Québec étaient maltraités, laissés à eux-mêmes ou relégués à des conditions de déchéance inouïe, envoyés au goulag !

Ce discours un peu simplet cadre parfaitement dans la volonté de faire renaître le dossier identitaire, si cher à la CAQ.

Il nous reste de nombreux défis à relever en matière d’intégration, mais personne ne semble capable de les aborder de front.

« Fermez vos frontières, mais donnez-vous bonne conscience en prétendant que vous serez plus accueillants ».

Pour devenir plus accueillants, les Québécois doivent d’abord et avant tout avoir envie d’accueillir. Et là, le chef de la CAQ sait que la note est loin d’être parfaite.

Nous sommes reconnus mondialement comme un peuple chaleureux qui accueille tous ses visiteurs. Mais quand vient le temps pour les immigrants de s’installer chez nous, ce n’est pas toujours aussi simple.

Plutôt que de parler de solutions à l’intégration, la CAQ privilégie la diminution des admissions. Une nuance que tout le monde semble ignorer.

Xéno sur les bords

« Sais-tu c’est quoi la différence entre un islamiste et un musulman ? Le musulman c’est mon voisin ».

Ce type de blague douteuse fait partie du florilège de « jokes » un peu racistes que toutes les familles ont entendues, dans ce sens ou inversées, à un moment ou un autre. Des fois, elle ne vient même pas du mononcle de région. Avant d’avoir connu Boucar, les Québécois avaient tellement plus de préjugés envers les Noirs qui venaient s’installer au Québec.

En insistant sur la menace que représente l’immigration sur le futur du français et sur l’avenir de la culture québécoise, François Legault veut solidifier son vote chez les francophones, ceux qui s’appellent « de souche » et « peuple fondateur ».

Du même souffle, il appelle aussi au vote stratégique.

« Votez pour la CAQ sinon, les libéraux formeront de nouveau le gouvernement ! »

C’est un peu tôt.

Cette stratégie arrive habituellement plus tard en campagne quand un parti commence à avoir peur de ne pas remporter ses élections.

Est-ce que c’est un hasard que ces deux discours arrivent en même temps ? Alors que certains sondages enregistrent une baisse constante de la CAQ ? Bien sûr que non...

En ramenant le discours identitaire dans l’agenda, François Legault entraîne tout le monde sur son terrain.

Comme avec les trolls, la meilleure solution, c’est peut-être de le garder à l’œil, mais de cesser d’embarquer dans son jeu et de lui accorder une importance qu’il n’aurait pas autrement.