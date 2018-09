Kendall Jenner ressort cette ceinture mythique des années 2000 des boules à mites

Kendall Jenner est reconnue pour être à l’avant-garde des nouvelles tendances, mais elle est aussi toujours prête à ramener au goût du jour certains items mode qu’on aurait préféré qu'ils restent aux rayons des oubliettes.

Cette fois, la mannequin y est allée pour le tout pour tout en portant la fameuse ceinture surdimensionnée ornée de brillants pour cintrer son veston en soie. Oui, oui, vous avez bien vu!

REUTERS/Peter Foley

On se rappelle que l’une des plus grandes ferventes de cette ceinture est sans aucun doute Paris Hilton qui semblait en faire son accessoire signature pour tous ses looks au début des années 2000. #NeverForget

Il est également impossible de passer sous silence les bottes pointues de Kendall qui sont en fait les manches d’une veste. Elle semble vouloir faire compétition aux bottes en jeans que Jennifer Lopez a portées cet été!

Sondage Est-ce que vous allez adopter de nouveau l’immense ceinture scintillante? Oui, elle trop belle. Non, OUACH! Partagez votre résultat sur Facebook

