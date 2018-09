Kim Lévesque-Lizotte : «Marguerite est l’amour de ma vie»

Le 8 juin dernier, Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau sont devenus les heureux parents de Marguerite. Pour la première fois, la belle auteure et humoriste partage ses impressions sur sa nouvelle réalité de maman.

Kim, vous venez d’accueillir votre petite Marguerite dans votre vie. Êtes-vous en congé de maternité?

Ça n’existe pas chez nous, le congé de maternité! (sourire) Il y a quelques semaines, j’étais sur scène en tant qu’humoriste, dans le cadre d’un gala ComédiHa!, à Québec.

Comment ça se passe avec votre bébé?

C’est l’amour de ma vie. Je l’aime tellement! J’en suis complètement gaga.

Encore plus que vous ne le pensiez?

Oui. Je ne pensais pas que l’amour pour son enfant pouvait se multiplier chaque jour. Je l’aime encore plus de jour en jour.

La série «Les Simone» en est à sa dernière saison à la télévision. Est-ce possible qu’elle revive sur scène ou au cinéma?

Oui. Je réfléchis présentement à tout ça, et je vous reviendrai là-dessus l’an prochain. Pour l’instant, je berce mon bébé. Je vais recommencer à vraiment travailler en 2019. Là, je vais prendre un vrai congé de maternité. Maintenant, je m’accorde du temps non seulement pour être mère, mais également pour me demander ce que j’ai envie de faire au cours des prochaines années. Chose certaine, je vais continuer à écrire pour le reste de ma vie.