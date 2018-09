Kim Nguyen parmi les stars

C’était certainement une des soirées de première les plus courues de la journée de samedi à Toronto. Une heure avant la projection, des dizaines de fans étaient déjà massés autour du théâtre Princess of Wales pour assister à l’arrivée des Salma Hayek, Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard et autres vedettes du film de Nguyen.

Puis, dans une salle de 2000 sièges remplie à craquer, le film a fait mouche auprès des spectateurs qui ont vivement applaudi le cinéaste québécois et son équipe à la fin de la projection.

Rencontré quelques minutes après la première de son film, Kim Nguyen s’est dit comblé et soulagé par la réception du public torontois.

« Ç’a vraiment été une belle projection, a lancé le réalisateur québécois », qui a été nommé aux Oscars en 2013 pour son film Rebelle.

« Je ne cache pas que j’étais très nerveux parce qu’on n’avait pas encore présenté le film devant un public et que les enjeux sont gros, a-t-il poursuivi. Avec ce film, je passe à une autre étape et cette projection était cruciale pour la suite des choses. On vise une sortie aux États-Unis et il y avait 70 acheteurs potentiels dans la salle aujourd’hui. C’est dire à quel point c’était important que le film soit bien reçu. »

Un film plus accessible

Tourné l’an passé à Montréal avec un budget important

(16 millions $), The Hummingbird Project nous transporte dans l’univers complexe et fascinant des transactions boursières à haute fréquence.

Construit comme un thriller, le film raconte l’histoire de deux cousins new-yorkais (joués par Eisenberg et Skarsgard) qui ont élaboré le projet fou de bâtir un câble en fibre optique entre le Kansas et le New Jersey qui devrait leur permettre de faire fortune en devançant tout le monde d’une petite milliseconde dans le marché des transactions boursières.

En plus de miser sur une idée originale bien développée, ce film franchement divertissant s’appuie sur d’excellentes performances d’acteurs, notamment celles du tandem formé par Eisenberg et Skarsgard. L’humour est aussi très présent dans le film, ce qui n’a pas toujours été le cas dans l’œuvre de Nguyen.

« J’ai travaillé très fort pour trouver le bon ton pour le film et le bon dosage entre le drame et la comédie, a d’ailleurs souligné Nguyen. On me dit que c’est peut-être mon film le plus accessible à ce jour. Tant mieux si c’est le cas. »