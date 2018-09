La Floride de Kim Rusk

Lors de votre prochaine visite dans le vieux quartier Art déco de Miami, ouvrez bien les yeux. Vous pourriez peut-être tomber sur l’animatrice de radio et de télévision Kim Rusk. Elle raffole de l’endroit : « J’adore m’y promener pour admirer les bâtiments colorés et leur style épuré. J’ai dû être une Marylin Monroe dans une ancienne vie, car je suis une fan finie de cette architecture », dit la trentenaire qui accouchera de son premier enfant en octobre.

Planta South Beach

Ce resto végane est mon grand coup de cœur ! Et bien que je n’aie pas encore adopté ce mode de vie, je suis de plus en plus disposée à bien m’alimenter. Ce restaurant est l’un des plus réputés présentement à South Beach. Les cocktails, les salades et les petites pizzas santé sont à tout casser ! L’endroit est fréquenté par des locaux et j’adore m’imprégner de la culture des habitants d’une ville que je visite. La déco tropicale est très agréable. Et au risque de faire cliché, je dois dire qu’il y a du bien beau monde sur place ! Que ce soit les serveurs ou encore la chef cuisinière !! À découvrir absolument !

► plantarestaurants.com/location/planta-miami

Kyu

Photo courtoisie, Kyu

Photo courtoisie, Kyu

Ne manquez pas le resto Kyu qui concocte de l’excellente cuisine asiatique fusion en plein cœur de Wynwood, ce quartier industriel devenu la Mecque du Street Art à Miami. C’est un autre endroit qui a la cote présentement. Je salive simplement à penser au pain cuit au four à bois qui nous a été servi. Tout comme cet énorme chou-fleur rôti que j’ai eu la chance de savourer ! Mais la cerise sur le sundae est leur savoureux « S’more » réinventé (gâteau guimauve et chocolat). Sincèrement, j’aurais pu en manger quatre, tellement il était sublime ! L’ambiance est conviviale et éclectique ! Le personnel sympathique ! La musique est super cool ! Une expérience culinaire à vivre à tout prix !

► kyurestaurants.com

Cecconi’s au Soho Beach House

Un autre incontournable à Miami, le Cecconi’s au Soho Beach House. Sa belle cour intérieure, éclairée en soirée, se prête parfaitement à un souper romantique. L’endroit est charmant et on y sert des plats italiens alléchants. Avec une bonne bouteille de vin, on peut y passer des heures, tellement l’endroit est magique !

On offre également le brunch, mais à une centaine de dollars l’assiette, je trouve ça exagéré !

► cecconismiamibeach.com

National Hotel

Photo courtoisie, National Hotel

À South Beach, je séjourne régulièrement au National Hotel. Son style Art déco me plaît. J’ai toujours eu une attirance pour ce type d’architecture. Cela me rappelle mon premier appartement qui avait un décor semblable. L’hôtel est bien situé, sa plage est impeccable, son service à la clientèle, excellent. Je suis également une bonne cliente, car mon amie Elisabetta Fantone y a apporté sa touche artistique. Plusieurs de ses tableaux ornent les murs du lobby jusqu’à la piscine ! D’ailleurs, il y a quelques années, j’ai acheté son tableau de Jimmy Hendrix, dont on retrouve la reproduction au National. C’est un vrai plaisir pour moi de l’admirer quand je suis de passage, car j’ai vraiment l’impression d’être chez moi ! De plus, en optant pour cet hôtel, on encourage par le fait même le travail d’une artiste québécoise !

Enfin, il est beaucoup plus abordable que bien d’autres hôtels de sa catégorie à South Beach. D’autres préfèrent le Delano South Beach, mais personnellement, je préfère un hôtel plus calme, où on ne fait pas le party jour et nuit.

► nationalhotel.com

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.