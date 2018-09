La police demande l’aide du public pour retrouver Damien Gregolinski

MONTRÉAL | La police de Montréal a émis un avis de disparition samedi soir afin de localiser un adolescent de 17 ans dont on craint pour la vie.

Damien Gregolinski a été vu pour la dernière fois samedi vers 13 h 30 à son domicile situé sur la rue Paul-Pau dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et n'a pas été revu depuis, peut-on lire dans un communiqué du Service de police de la Ville de Montréal. «L'on craint pour sa vie étant donné qu'il a tenu des propos suicidaires.»

Damien Gregolinski a la peau blanche. Il mesure 1m75 (5 pi 9 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns, et a un trou aux lobes d'oreille, du vernis à ongle de couleur noire et deux tatouages à l'avant-bras droit.

Il parle français et anglais.

La dernière fois où il a été vu, il portait une chemise à carreaux, un chandail à manches courtes, des pantalons jeans et des souliers lacés «VANS».

Le jeune homme utilise les transports en commun et pourrait se retrouver sur les territoires de Laval et Montréal, a souligné la police.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.