Le cadre financier de la CAQ ne compte pas sur le milliard des médecins spécialistes

QUÉBEC | Le cadre financier déposé par la CAQ samedi ne prévoit aucune somme récupérée dans les poches des médecins spécialistes, même si François Legault promet de renégocier une entente qui lui permettra de retrouver 1 milliard par année.

À la fin du mandat, les promesses caquistes coûteront 2,6 milliards par année en dépense de programme. L’allocation familiale bonifiée et la réduction des taux de taxe scolaires sont les deux promesses les plus coûteuses à 1,4 milliard.

Le budget de la Santé d’un gouvernement de la CAQ aurait une croissance annuelle de 4,1%.

Pour payer ces dépenses, la CAQ compte sur une série de mesures et sur un effet CAQ qui fera entrer 1 milliard dans les coffres de l’État en 2021-2022 et 2022-2023. «Le rapport préélectoral sur l’état des finances publiques ne prévoit qu’une croissance économique de 1,3 % en 2021 et 2022. Tout doit être mis en œuvre pour augmenter le potentiel économique du Québec à 2 %», peut-on lire dans le document. François Legault compte sur Investissement Québec, une révision de la fiscalité des entreprises et une réduction du fardeau administratif pour stimuler la croissance.

La CAQ ne compte toutefois pas sur le milliard qu’elle souhaite récupérer dans la masse salariale des médecins. «Un gouvernement de la CAQ entamera des négociations sur la base d’une étude comparative entre la rémunération des médecins spécialistes du reste du Canada et ceux du Québec, en tenant compte du coût de la vie. Nos estimations préliminaires établissent à un milliard par an la rémunération versée en trop».