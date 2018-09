Le casse-tête Le’Veon Bell

Pour les Steelers, la saison s’amorce avec le nuage d’une autre grève du porteur de ballon Le’Veon Bell. Joueur au talent immense, il n’en demeure pas moins que son attitude place les Steelers dans une position inconfortable, au point où il y a lieu de réfléchir à couper les ponts entièrement avec lui.

La valeur de Bell sur le terrain n’est plus à prouver. Même s’il a raté 17 matchs lors des quatre dernières saisons, il domine la NFL au chapitre des verges de la ligne de mêlée, lui qui a gagné 863 verges de plus que tout autre porteur durant cette période.

Toutefois, le problème réside justement là. Bell a développé une si haute estime de lui-même qu’il en est venu à placer sa valeur devant celle de son équipe. Loin de moi l’idée de dire qu’il devrait accepter des miettes pour léguer son corps aux Steelers.

Mais le fait est qu’en le «coinçant» avec l’étiquette de joueur de concession durant la saison morte pour une deuxième année de suite, ils accordaient du même coup un salaire de 14,5 millions à leur porteur. Plus tôt cette année, les Steelers ont même offert un contrat d’une durée de cinq ans pour 70 millions à Bell, soit une valeur annuelle moyenne de 14 millions. Après cette offre, les Rams ont consenti un contrat à leur porteur étoile Todd Gurley d’une moyenne annuelle de 15 millions. Bell estime visiblement qu’il vaut beaucoup plus, ce qui est discutable.

Et non seulement il boude, mais son agent laisse entendre que cette stratégie est préférable afin de préserver son état de santé pour 2019. On croirait rêver!

Pas d’appui

Habituellement réservés sur les affaires contractuelles, voilà que des coéquipiers de Bell ragent.

Le garde Ramon Foster a lancé : «Il gagne sept fois ce que je gagne et deux fois ce que Al (Villanueva) gagne, mais nous sommes les gars qui faisons le travail pour lui». Bref, ça brasse à Pittsburgh!

Carte cachée

Il est donc envisageable que Bell rate les premiers matchs du calendrier. Et à son retour, s’il y a retour, les Steelers devraient lui servir sa propre médecine en faisant du gros boudin.

En James Conner, ils misent sur un jeune porteur de deuxième année qui n’a rien prouvé. C’est un problème pour une équipe dont la fenêtre d’opportunités est grande ouverte.

Mais Conner a connu un bon camp et a montré une résilience admirable durant sa carrière universitaire en combattant le cancer. Il a grandi en Pennsylvanie et joué son football à l’Université de Pittsburgh. Un héros local avec le cœur à la bonne place, c’est loin d’être dans la poche, mais ça changerait d’un porteur qui a été trop souvent blessé, suspendu ou en crise dans sa chambre.

Que Bell se batte pour son chèque, aucun problème. La NFL est un monde de libre entreprise. Sauf que les Steelers ont bien voulu le payer. Il préfère attendre de faire sauter la banque en mars. Grand bien lui en fasse!

Bills de Buffalo (9-7) c. Ravens de Baltimore (9-7)

REBONJOUR, NATE PETERMAN!

Comment oublier la brève et désastreuse apparition de Nathan Peterman la saison dernière aux commandes de l’attaque des Bills ? Ses cinq interceptions en une demie ne font cependant pas foi d’une carrière, et Peterman permet au moins aux Bills d’amener plus lentement la recrue Josh Allen dans la mêlée. La pression exercée par les Ravens sera forte sur les Bills et ils manqueront de munitions pour attaquer leurs rivaux.

Jaguars de Jacksonville (10-6) c. Giants de New York (3-13)

ÉQUIPE TRANSFORMÉE ?

Difficile d’imaginer que les Giants puissent renverser les Jaguars dans ce « Tom Coughlin Bowl », mais l’attaque des G-Men devrait reprendre du lustre avec les Odell Beckham, Evan Engram, Sterling Shepard et Saquon Barkley. Ce dernier vivra un énorme premier test face au front défensif sanglant des Jaguars. Une vie sans risque est une vie sans saveur, à ce qu’on dit ! Mais bon, quand même trop risqué tout ça !

Buccaneers de Tampa Bay (5-11) c. Saints de la Nouvelle-Orléans (11-5)

SANS JAMEIS WINSTON

Difficile d’imaginer comment les Bucs pourraient s’en tirer sans leur quart-arrière Jameis Winston et sans un jeu au sol digne de ce nom. À moins bien sûr que le porteur recrue Ronald Jones fasse vite oublier une présaison misérable. Tampa a quand même eu le dessus dans trois des six derniers duels face aux Saints, mais les Saints ont aujourd’hui tous les outils pour éviter les pièges du genre.

Texans de Houston (4-12) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (13-3) LA BÊTE NOIRE Dans leur jeune existence, les Texans n’ont vaincu les Patriots qu’une seule fois (2010) en 10 matchs. Il s’agira d’un quatrième match de suite entre les deux clubs à Foxboro, où les Texans n’ont jamais gagné. Leur quart Deshaun Watson reprend du service, remis de sa blessure au genou et l’an dernier, il avait chauffé les Pats dans une défaite de 36-33. Les Texans n’iront pas en touristes, mais comme début, il y a mieux. 49ers de San Francisco (6-10) c. Vikings du Minnesota (13-3) UNE PREMIÈRE EN VUE... Les Vikings réussiront ce que personne à ce jour n’a réussi : battre Jimmy Garoppolo ! Blague à part, le quart des 49ers pourrait se sentir bien seul avec Alfred Morris et Matt Breida dans le champ arrière, ainsi qu’avec une jeune ligne offensive qui contiendra difficilement le front Mauve devant elle. Plusieurs voient les Niners faire un pas de géant cette saison, mais au Minnesota, ça regarde mal. Titans du Tennessee (9-7) c. Dolphins du Miami (6-10) DES CHOSES À PROUVER Marcus Mariota et Ryan Tannehill sont dans les mêmes bottines, avec des choses à prouver à leur franchise. Mariota a régressé l’an dernier, mais les bobos ne l’ont pas épargné. Tannehill revient lui aussi d’une grave blessure pour la dernière de ses dernières chances. Les Titans forment une équipe plus équilibrée et vont courir à outrance avec Derrick Henry et Dion Lewis. Bengals de Cincinnati (7-9) c. Colts d'Indianapolis (4-12) LE RETOUR DE LUCK

Si vous étiez égarés dans le bois, sachez qu’Andrew Luck a raté neuf matchs en 2015, ainsi que toute la saison dernière. C’est donc son grand retour et souhaitons-lui que son épaule soit bien attachée face à la ligne défensive vorace des Bengals. Les Colts semblent décidément inférieurs aux Bengals dans l’ensemble, mais Luck sera l’histoire de la semaine. C’est une question de feeling, comme chantait l’autre...

Steelers de Pittsburgh (13-3) c. Browns de Cleveland (0-16)

VIVEMENT UNE OPPOSITION !

Que peuvent bien vous dire les chiffres 22 et 2 ? Oui, oui, c’est la fiche des Steelers face aux Browns quand Ben Roethlisberger est en poste. Cela dit, les Browns ne devraient plus être une proie si facile. Le quart Tyrod Taylor a battu les Steelers à son seul départ en carrière contre eux et possède des armes intéressantes, surtout si Josh Gordon revient à son meilleur. Les Steelers, même sans Le’Veon Bell !

Chiefs de Kansas City (10-6) c. Chargers de Los Angeles (9-7) DUEL PROMETTEUR Assurément l’un des gros duels de la semaine! Le jeune quart des Chiefs Pat Mahomes devrait en avoir plein les bottes face Melvin Ingram et la tertiaire des Chargers, mais profitera de l’absence de Joey Bosa (pied). Les Chiefs devraient présenter un visage plus explosif que par le passé à l’attaque, mais leurs lacunes défensives seront exposées face à la meilleure attaque aérienne de la ligue l’an passé. Seahawks de Seattle (9-7) c. Broncos de Denver (5-11) MÉCONNAISSABLES SEAHAWKS Ne cherchez pas la « Legion of Boom » des Seahawks, elle a été démantelée. Certes, des joueurs de qualité comme le demi de coin Shaquill Griffin amènent du bon sang neuf, mais il risque d’être bien seul. De son côté, Russell Wilson sera le premier à expérimenter le duo potentiellement infernal de Von Miller et Bradley Chubb. La défensive des Broncos fera la différence. Cowboys de Dallas (9-7) c. Panthers de la Caroline (11-5) DEUX LIGNES ÉCLOPÉES Autant la ligne offensive des Cowboys que celle des Panthers sont éclopées. Dans ce contexte, il pourrait être ardu d’établir l’attaque au sol de part et d’autre et les quarts-arrière devront se démarquer. Dans ce contexte, les Panthers sont mieux outillés que les Cowboys au poste de receveur, ainsi qu’en défensive. Avec une ligne en santé, les Boys sont supérieurs. Pas demain.

Redskins de Washington (7-9) c. Cardinals de l'Arizona (8-8)

ENCORE UN NOUVEAU DÉPART

Pour Alex Smith, c’est un autre changement d’air et même s’il vient de connaître sa meilleure saison en carrière, l’attaque de son nouvel entraîneur Jay Gruden lui fera-t-elle le même effet ? Surtout qu’il ne sera pas appuyé par un jeu au sol comme à Kansas City. Par chance, il débute contre des Cardinals qui s’annoncent en transition dans la nouvelle ère Steve Wilks. Et de une pour Smith avec les Skins !

Bears de Chicago (5-11) c. Packers de Green Bay (7-9) MACK CONTRE RODGERS La confrontation entre le nouveau venu des Bears Khalil Mack et le célèbre quart des Packers Aaron Rodgers s’annonce captivante. Mack devra être miraculeux pour aider les siens à gagner, lui qui pourrait ressentir la rouille d’un été sans camp d’entraînement. Il sera très intrigant de voir la nouvelle mouture de l’attaque des Bears sous la férule de Matt Nagy. Tout comme la défensive des Packers sous Mike Pettine ! Jets de New York (5-11) c. Lions de Detroit (9-7) GROS TEST POUR DARNOLD Sous les lumières du premier lundi soir de la saison, Sam Darnold effectuera son premier départ pour les Jets. Le quart recrue a montré des signes encourageants au camp d’entraînement, mais les Jets sont loin de miser sur un alignement à maturité. À Detroit, il faudra surveiller la nouvelle emphase sur le jeu au sol que tente d’instaurer le nouveau patron Matt Patricia.

Rams de Los Angeles (5-11) c. Raiders d'Oakland (9-7)

UN LUNDI AVEC GRUDEN

Il fallait bien que les débuts de Jon Gruden à la barre des Raiders se déroulent un lundi soir. Quoi de plus naturel après ses nombreuses années comme analyste ? Ce retour s’annonce toutefois compliqué à souhait contre l’offensive des Rams, que très peu d’équipes ont freinée la saison passée. Et avec la défensive trouée des Raiders, l’exercice risque de tourner en pique-nique pour les Rams.

Première semaine

*Jeudi*

Atlanta à Philadelphie | Mon choix : FALCONS

*Dimanche*

Buffalo à Baltimore (13 h) | Mon choix : RAVENS

Jacksonville à NY Giants (13 h) | Mon choix : JAGUARS

Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans (13 h) | Mon choix : SAINTS

Houston à la Nouvelle-Angleterre (13) Mon choix : PATRIOTS

San Francisco au Minnesota (13 h) Mon choix : VIKINGS

Tennessee à Miami (13 h) Mon choix : TITANS

Cincinnati à Indianapolis (13 h) Mon choix : COLTS

Pittsburgh à Cleveland (13 h) Mon choix : STEELERS

Kansas City à LA Chargers (16 h 5) Mon choix : CHARGERS

Seattle à Denver (16 h 25) Mon choix : BRONCOS

Dallas en Caroline (16 h 25) Mon choix : PANTHERS

Washington en Arizona (16 h 25) Mon choix : REDSKINS

Chicago à Green Bay (20 h 30) Mon choix : PACKERS

*Lundi*

NY Jets à Detroit (19 h 10) Mes choix : LIONS

LA Rams à Oakland (22 h 20) Mes choix : RAMS

*Résultats*

TOTAL DE LA SAISON DERNIÈRE : 171 en 267 (64 %)

TOTAL DE LA SAISON 2016-17 : 171 en 267 (64 %)

TOTAL DE LA SAISON 2015-16 : 173 en 267 (64,8 %)