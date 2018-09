Le Rouge et Or dispose des Carabins 12-7

Dans une autre bataille défensive entre les deux grands rivaux, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé de l’Université de Montréal par la marque de 12-7 dans un match disputé cet après-midi dans un CEPSUM qui affichait complet avec une foule de 5100 spectateurs.

Après trois quarts difficiles en attaque, les Carabins ont tout tenté en fin de match pour se sauver avec la victoire, mais la défensive du Rouge et Or a tenu le coup.

En retard 12-7 avec moins de deux minutes à la rencontre, les Carabins sont partis de leur ligne de 22 et ont converti deux situations de 3e essai. Sur leur troisième tentative, la passe de Dimitri Morand vers Tristan Fiske-Casault était trop longue et c’en était fait de la remontée.

Changement de quart-arrière

Les Carabins ont amorcé la deuxième demie en confiant les commandes de l’offensive à Dimitri Morand. Le partant Gabriel Archambault a complété quatre de ses six passes pour 12 verges et il a été victime d’une interception avant d’être retiré.

Morand a été victime d’une interception dès la deuxième série offensive des Bleus, mais il a bien fait par la suite, inscrivant notamment le seul touché des Bleus sur une course d’une verge au début du 4e quart.

Première demie

Les deux défensives ont été à l’honneur dans les 30 premières minutes. Une interception de Gabriel Ouellet a placé le Rouge et Or dans une situation favorable tôt au premier quart. Parti du 22 des Carabins, Laval a toutefois accordé deux sacs et a dû se contenter d’un placement de 40 verges de David Côté.

Côté a récidivé sur une distance de 37 verges à mi chemin au deuxième quart pour compléter le pointage de la première demie. Les Bleus ont été limité à quatre premiers essais et à des gains de 36 verges dans les 30 premières minutes du match.

Une scène affreuse qu’on ne veut jamais voir sur un terrain s’est produite dans les dernières minutes du premier quart. Le bloqueur Arnaud Gendron-Dumouchel s’est complètement disloquée la cheville droite. Il a quitté le terrain en ambulance sous les applaudissements des amateurs.

Pointant son cœur, Gendron-Dumouchel a applaudi les amateurs. Cette blessure était aussi affreuse que celle subie par le demi de coin Zacary Alexis le 9 septembre 2017 dans un autre duel entre Rouges et Bleus.