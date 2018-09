Sainte-Justine-de-Newton: le transport d’hydrocarbures suscite l’inquiétude des citoyens

SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON | Les citoyens de Sainte-Justine-de-Newton, en Montérégie, sont nombreux à s’inquiéter du transport d'hydrocarbures dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et ils se sont rassemblés samedi pour attirer l’attention sur la question.

Cette région est un véritable carrefour pour le transport d'hydrocarbures. Pipelines, gazoducs et trains de marchandises s’y côtoient.

«Toutes les petites fuites peuvent couler pendant des semaines sans être détectées», affirme un citoyen interrogé par TVA Nouvelles en montrant des photos d’incidents qui, selon lui, sont survenus dans la région.

Deux pipelines suscitent davantage l'inquiétude dans la MRC qui regroupe 23 municipalités.

D'abord, celui d'Enbridge: la canalisation 9B de l'entreprise albertaine spécialisée dans le transport d'hydrocarbures par oléoduc achemine le pétrole de l'Ontario jusqu'à Montréal.

Puis, celui de l'ontarienne Trans-Nord, vieux de 66 ans.

Les deux pipelines traversent entre autres la rivière des Outaouais. Un déversement aurait des conséquences désastreuses pour l'environnement.

«On a des gouvernements qui se font très complaisants envers les entreprises. [...] vingt-six stations d'eau potable de la région de Montréal seraient affectées [par un déversement] en moins de 12 heures», soutient Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada.

La MRC n'est pas non plus à l'abri d’un déraillement de train qui transporte des matières dangereuses. Au mois de juillet dernier, une vingtaine de wagons-citernes avaient déraillé à Saint-Polycarpe, à une quinzaine de kilomètres de Sainte-Justine-de-Newton. Et il y a toujours la tragédie de Lac-Mégantic, à l’été 2013, qui est toujours dans la mémoire collective.

Les citoyens qui se sont rassemblés samedi rappellent que la majorité des fuites sont repérées par des passants. Seulement 20 % d'entre elles sont détectées par des centres de contrôle situés en Alberta.