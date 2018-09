Le vin québécois meilleur grâce à la chaleur

Anthony et Sarah Carone, du Vignoble Carone de Lanoraie, dans Lanaudière, n’en reviennent pas. Ils sont dans leurs champs depuis le 21 août et se dépêchent de ramasser leur raisin avant qu’il ne soit gâté par la chaleur.

« C’est déjà arrivé qu’on ait des saisons hâtives. En 2012, on avait commencé les vendanges le 25 août, mais aussi tôt, c’est la première fois », dit M me Carone.

« D’habitude, on vendange par temps frais. Là, il fait trop chaud pour le raisin. Au lieu de commencer à 9 h, on commence à 7 h et on arrête à midi. Sinon, une fois cueilli le raisin commence à fermenter avant d’être dans la cuve », dit M. Carone.