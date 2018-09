Les belles-mères du Canadien

Vous vous rappelez des belles-mères du PQ ? Ces anciens premiers ministres, comme Monsieur Jacques Parizeau, qui gardaient un œil sur les dirigeants du parti. Que ce soit M. Parizeau ou un autre, ils étaient intimidants... et inquiétants.

C’est maintenant évident que Marc Bergevin doit vivre avec ses belles-mères à lui. Des personnes crédibles à forte personnalité que les fans souhaitent installées le plus vite possible dans le bureau du directeur général.

Patrick Roy à Québec et Joël Bouchard à Laval.

Patrick Roy a été honnête dans ses réponses à Kevin Dubé cette semaine. Oui, il écouterait toute proposition de Geoff Molson concernant le poste de directeur général du Canadien. Casseau a précisé qu’il ne voulait pas de mal à Marc Bergevin et qu’il répondait à une question hypothétique.

Jacques Tanguay dort tranquille

La réponse de Roy allait de soi. À moins de mentir effrontément, il est évident qu’un homme de son envergure est intéressé par la direction générale du CH. Mais cette réponse ne fera pas perdre le sommeil au président Jacques Tanguay. Il se préparait à accompagner ses Rouge et Or à Montréal pour un match de football, et ce n’est pas une question hypothétique qui va le déranger : « Patrick est heureux, il est bien chez nous. Je pense que le Canadien ne serait même pas obligé de me demander la permission s’il voulait approcher Patrick. Je présume que Geoff Molson aurait assez de classe pour me prévenir, mais pour être honnête, ça ne m’énerve pas toutes ces histoires »

Quant à l’autre belle-mère avec le Rocket de Laval, elle est bien plus dangereuse que Patrick Roy pour la sécurité d’emploi de Marc Bergevin. Je l’écoutais cette semaine au 91,9 Sports et j’étais soufflé par sa vivacité d’esprit. Et son aplomb, soit dit en passant.

Heureusement, tant Roy que Bouchard sont des hommes d’honneur. Personne ne va trafiquer dans le dos d’un collègue ou d’un patron. Ce n’est pas leur style.

Mais Bergevin se trouve dans une situation quand même difficile pour un directeur général qui traverse une mauvaise passe avec son équipe. Il y a tout près de lui deux hommes compétents et populaires prêts à lui succéder.

Le prix de billets de l’impact

Ça ne pouvait pas durer. Certains détenteurs de billets de saison de l’Impact payaient 17 $ par match pour une saison complète, incluant les rencontres pour la Ligue des champions. En plus, Joey Saputo avait accordé à ces veinards une clause grand-père. Autrement dit, pas d’augmentation de prix jusqu’à ce que mort s’ensuive.

La Ligue majeure de soccer (MSL) s’en est mêlée. Et il faudra que l’Impact ajuste le prix de ses billets à la moyenne de la ligue. Je dis la moyenne, mais les informations de Jeremy Filosa ne précisent pas exactement comment ça risque de se passer. C’est le prix à payer pour jouer dans les ligues majeures.

Certains collègues criaient que l’Impact ne pouvait augmenter ses prix puisque la qualité de l’équipe n’augmente pas en proportion. Ben oui, chose ! Je paye plus cher pour mon permis de conduire, pour mes enregistrements, pour l’essence et pour les assurances et je vous garantis après un après-midi de moto que les routes ne se sont pas améliorées. C’est quoi la patente ? Ça coûtait 37 $ pour aller applaudir Guy Lafleur, Steve Shutt, Jacques Lemaire, Larry Robinson et une dizaine d’autres grands joueurs. Aujourd’hui, ça coûte 306 $ pour aller applaudir P.K. Subban, Andrei Markov, Alex Radulov, Alexei Emelin et Alex Galchenyuk...

S’cusez, sont plus là ! Ah ! Pourtant, vous payez quand même 306 $...

Tout monte, sauf l’intelligence des ténors des partis politiques.

Mondial de pétanque

Ça va se passer du 13 au 16 septembre. Même que la finale sera télédiffusée en Europe et dans certains pays d’Asie. Plus de 500 parmi les plus grands joueurs sur la planète venant d’une quarantaine de pays seront au Lac Saint-Jean.

Les hôtels seront pleins de Roberval jusqu’à Jonquière.

Desbiens, 1100 habitants, organise les championnats du monde de pétanque. C’est complètement débile. J’ai lu avec grande attention les articles publiés dans les journaux du Bénin quand ce pays d’Afrique de l’Ouest a perdu le vote final contre Desbiens. Ça sentait la rage et la déception profonde. Les Écureuils boulistes, la grande équipe du Bénin, aura la mission de venger l’injustice.

Ce n’est pas un canular. On n’est pas le 1er avril. Les terrains de pétanque sont prêts, fabriqués avec de la belle garnotte pour que les boules rebondissent et soient plus difficiles à contrôler, et la compétition peut commencer.

En plus, le maire Nicolas Martel a fait venir les responsables du Livre Guiness. C’est le Pérou qui détient le record du plus gros pâté au monde. Desbiens va s’attaquer au record en cuisinant la plus grosse tourtière de l’histoire de l’humanité.

Pis si y’a un tata qui vient parler de pâté à la viande, je l’envoie souper chez Jean Pagé, un grand spécialiste de la vraie tourtière du Royaume.

Vous savez, la tourtière meilleure réchauffée...

DANS LE CALEPIN – Preuve qu’il n’y a pas que le Canadien dans la vie, l’Association nationale de poches (APN) présente son grand tournoi annuel de jeu de poches au Parc régional Bois de Belle-Rivière au chapiteau Mirabel. Le président Marc Lajoie s’attend à une compétition relevée. C’est ce dimanche 9 septembre... les gars de poches trouvent la pétanque trop tranquille. Les pétanqueux trouvent que les poches manquent de stratégie. Gros débat à venir à Dave Morissette. Êtes-vous pétanque ou juste poches ?