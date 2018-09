Les Stingers l’emportent sur le dernier jeu

Le receveur James Tyrrell a attrapé une passe de 25 verges dans la zone des buts alors qu’il ne restait plus de temps au cadran et les Stingers de Concordia ont vaincu le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke 22-20, samedi, à Montréal.

Le majeur de Tyrell complétait la remontée des siens qui perdaient 20-5 avec moins de 10 minutes à écouler au dernier engagement. Ce retour a d’abord été amorcé par une course d’une verge de Maxime Bouffard pour le premier touché des Stingers. Le botteur Andrew Stevens a ajouté trois points, avant que Tyrell ne joue les héros.

Dans le camp des perdants, le demi défensif Anthony Chagnon s’est démarqué avec un retour d’échappé de 108 verges pour un touché.

Il s’agit d’une première victoire en 2018 pour Concordia tandis que le Vert & Or a subi un troisième revers en autant de parties. La semaine prochaine, les Stingers visiteront les Redmen de McGill et la formation de l’Estrie recevra les Carabins de l’Université de Montréal.