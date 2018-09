L’Océanic prêche par indiscipline contre les Tigres à Matane

MATANE | Heureusement pour Serge Beausoleil, il lui reste encore deux semaines avant le début du calendrier régulier pour élaborer le concept de la discipline avec ses joueurs.

Devant plus de 2 000 spectateurs samedi soir au Colisée Béton Provincial de Matane, l’Océanic a concédé 12 avantages numériques aux Tigres de Victoriaville. La troupe de Louis Robitaille n’en demandait pas tant pour marquer quatre buts avec plus d’un homme et l’emporter 7-4.

Après avoir pris les devants en première période, la troupe rimouskoise a écopé de 31 minutes de pénalité par la suite.

Sean Larochelle (1-3) et Simon Lafrance (0-4) ont animé le spectacle en amassant quatre points chacun. Les autres buts des Tigres appartiennent à Mikhail Abramov, Conor Frenette, Edouard Ouellet, Enrico Di Cesare, Feliks Morozov et Dominic Cormier.

Brillant la veille, Colten Ellis a été laissé à lui-même. Remplacé par Carmine-Anthony Pagliarulo en troisième période, le gardien de Rimouski a concédé six buts sur 24 lancers.

Plus d’intensité demandée

« Ce n’est pas un match qui va passer à l’histoire, a déclaré le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. «Je n’ai pas aimé les pénalités et on va les réviser. On sera extrêmement drastique par rapport à tout cela. On veut que les gars jouent avec beaucoup d’intensité, tout en restant dans les limites ».

Anthony Gagnon a brillé dans la défaite en amassant un but et trois passes. Olivier Garneau, avec un doublé, et Frédéryck Janvier ont complété le pointage pour l’Océanic.

« À l’exception du gardien Tristan Côté-Cazenave, les Tigres avaient leur club complet. Ils étaient rapides et ils ont bien joué », estime Beausoleil.

L’Océanic disputera sa dernière rencontre préparatoire samedi prochain en affrontant le Titan d’Acadie-Bathurst au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Alexis Lafrenière retrouvera ses coéquipiers. Il a profité d’une fin de semaine de congé en raison du décès de son grand-père. Cinq réguliers de l’équipe participent aussi à des camps de recrues dans la LNH.