Lorsque La Havane était sous la coupe de la mafia

Pour les touristes friands d’histoire, je vous propose quatre lieux mythiques, témoins des beaux jours de la mafia, à visiter durant votre séjour à La Havane.

L’HÔTEL NACIONAL

Le respectable hôtel Nacional, un joyau de l’architecture créole, peut se vanter d’avoir accueilli la première conférence nationale de la mafia, en 1946. À cette occasion, on jeta les bases du lucratif commerce du jeu entre les États-Unis et Cuba. On s’est alors réparti les territoires entre les grandes familles mafieuses américaines.

L’HÔTEL CAPRI

Le 27 novembre 1957, l’hôtel Capri, situé tout près de l’hôtel Nacional, sur la 21e Avenue, dans le quartier Vedado, a été inauguré en grande pompe, en présence de nombreux dignitaires et du président Fulgencio Batista. Cet hôtel de deux cents chambres était la propriété du mafioso italo-américain Santo Trafficante. Dans le cabaret, le prestigieux Salon Rojo (Salon Rouge), où aujourd’hui des artistes de Cuba et d’ailleurs se produisent, il y avait profusion de tables de jeu et de machines à sous, dont les profits, y compris ceux de la prostitution, allaient directement dans les valises des mafieux qui les rapatriaient directement aux États-Unis, sans payer d’impôts au gouvernement cubain et sans être inquiétés par la police des frontières. Des vedettes hollywoodiennes venaient divertir les millionnaires arrivés par avion la veille.

L’HÔTEL RIVIERA

L’hôtel Riviera fait aussi partie de ces lieux fréquentés par le monde interlope. Construit sur le front de mer (malecon), dans le quartier Vedado, par le gangster Meyer Lansky, il a ouvert ses portes en 1957, deux ans avant le triomphe de la Révolution. Lansky voulait rivaliser avec le chic et le faste de Las Vegas et il n’a pas craint la dépense, embauchant les meilleurs architectes, constructeurs et décorateurs pour faire du Riviera l’hôtel le plus flamboyant des Caraïbes. Dès son ouverture, l’hôtel-casino attira les plus fortunés de la région de Miami et les artistes se bousculaient pour venir y performer. En 1959, Lansky dut s’enfuir aux Bahamas. Récemment restauré par le gouvernement cubain, le célèbre cabaret est devenu le Palacio de la salsa où de grands orchestres se produisent fréquemment.

LE SLOOPY JOE’S

Le bar Sloopy Joe’s, situé sur la rue Zulueta # 252, dans la Vieille Havane, a vu le jour en 1930. De nombreux membres de la mafia italo-américaine le fréquentaient, ainsi que des artistes comme Ernest Hemingway et Frank Sinatra. On y brassait de grosses affaires en toute sécurité.

Ce bar, fermé depuis une cinquantaine d’années, a été restauré par le gouvernement et il a rouvert ses portes en 2013. On a su lui conserver sa splendeur d’antan. Il faut absolument voir son bar en acajou long de dix-huit mètres.