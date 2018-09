Devant la désinformation et la malinformation sur la sexualité, souvent véhiculées par les réseaux sociaux, la grande communicatrice Janette Bertrand, à plus de 90 ans, s’est alliée avec Michel Dorais, chercheur en sociologie de la sexualité, pour écrire un ouvrage grand public qui s’attaque aux tabous, aux préjugés et aux mythes : Vous croyez tout savoir sur le sexe ?

Janette Bertrand rappelle qu’adolescente, elle ne savait pas comment se faisaient les bébés, ignorait tout de l’appareil génital féminin et de la sexualité, comme bien des femmes de son époque.

Pendant toute sa carrière, elle a travaillé très fort pour mettre un terme à l’ignorance et pour fournir de l’information juste et éclairée aux gens. Chose qui n’a pas fait plaisir à tout le monde, puisque son franc-parler a souvent dérangé. On l’a même traitée de « cochonne » à une certaine époque, et elle en parle dans le livre.

« En 1965-66-67, j’avais une émission qui s’appelait Comment, pourquoi ?, une émission pour adolescents, le samedi soir, avant le hockey. Je répondais à des lettres, et on me demandait comment faire pour “percer le mur” le soir de la défloration – l’hymen. J’avais demandé à mon gynécologue de me faire une planche avec les vagins avec hymen et pas d’hymen. Le lendemain, scandale ! L’évêché a téléphoné. Ils voulaient me voir à leur bureau. Je ne suis jamais allée... et j’ai continué à répondre aux questions. Et, non, un french kiss, ça ne rend pas enceinte ! »

Elle n’en revient pas qu’en 2018, une rumeur court encore dans les écoles disant que « la première fois, ça compte pas ».

Photo courtoisie

Discours erroné

Au cours des dernières années, elle a remarqué que les gens d’aujourd’hui, jeunes et adultes, étaient envahis par un discours erroné et des images sur la sexualité qui faussent le jugement.

« Au contact de jeunes et de parents qui ne savent que penser et que faire devant des phénomènes sexuels incompris, j’ai décidé d’écrire ce livre avec mon complice, Michel Dorais. »

Dans ce bouquin volumineux (plus de 400 pages), Janette et Michel proposent une réflexion grand public, sous forme de dialogues, sur différents sujets.

Ils discutent entre autres « d’extimité », cette façon d’exposer son intimité sur la place publique, du couple et de ses crises, de l’importance accordée à la performance, de la bisexualité.

Le livre constitue une synthèse de la mission qu’elle s’est donnée : sortir les gens de l’ignorance. « En vieillissant, je me disais, plus les gens ont d’informations, moins ils savent la vérité. On est à l’heure des fake news : qui te dit que c’est vrai ? L’arrivée de la pornographie a tout mêlé les choses », partage-t-elle.

« Ce livre, je ne l’aurais pas fait toute seule, parce que je n’ai pas les compétences. Il me fallait quelqu’un, et Michel Dorais, je l’ai connu il y a 30 ans quand il a lancé ses premiers livres et que je l’invitais à Janette veut savoir. C’est un très bon vulgarisateur. »

Janette Bertrand précise que le livre s’adresse à tous, hommes et femmes, célibataires et personnes en couple. « Il y a autant de célibataires qui ne savent pas les bonnes affaires que de gens mariés. Le clitoris, personne ne parle de ça, c’est même pas dans les livres de médecine. »