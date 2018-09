Maîtriser les volumes

La tendance du oversize est rebaptisée supersize après quelques saisons à l’avant-scène afin de lui donner un nouvel élan. Cette silhouette aux proportions exagérées nécessite quelques conseils afin de réussir son look. Se draper dans un vêtement trop grand pourrait avoir l’effet « sac de patates », mais à en juger par ces quelques looks, tout est une question d’association. Parmi les astuces, on retient la transparence, l’asymétrie, le décolleté, l’attention portée sur les jambes, la ceinture, l’ample et l’ajusté, ou encore la composition monochrome.

Pour Lady Gaga, le volume se devait d’être XXL. Pour la première de son film A Star Is Born au Festival du film de Venise, la chanteuse et actrice a déambulé devant les photographes dans une méga robe Valentino haute couture rose agrémentée de plumes qui bougeaient dans tous les sens. En effet, le mouvement est un autre détail recherché pour adopter ces nouvelles proportions.

Monochrome

Blake Lively a chopé ce look néon de la collection homme de Versace. La veste, déposée sur ses épaules, encadre sa silhouette, alors que la couleur unie vient souder le look. Même approche pour Rosie Huntington-Whiteley qui a choisi une tenue écrue de Brandon Maxwell.

Asymétrie

L’asymétrie crée un mouvement dans la silhouette. La basque du tailleur Alexander McQueen de Glen Close, tout comme les volants de la robe Lanvin de Hilary Swank, font voyager l’œil.

Transparence

Une touche de transparence peut faire respirer un look. Les manches de chiffon allègent cette création Galia Lahav Couture, qui sied bien à Kelly Rowland.

Tout en jambes

Les robes à la carrure marquée gagnent à être courtes et ajustées comme le démontrent bien Emma Stone, en Louis Vuitton, et Mandy Moore, en Isabel Marant. Et si vous veniez qu’à dénicher une création à la Saint Laurent, comme celle de Zoe Kravitz, vos jambes seront votre meilleur allié.

Décolletés

Les décolletés de Madison Beer et Evangeline Lilly contrebalancent la lourdeur de leur création, respectivement de Raisa & Vanessa et Georges Chakra. Quant à Maria Sharapova, la superstar du tennis donne le bon exemple pour celles qui aiment les grandes tuniques, en faisant glisser sa chemise Joshua Millard sur son épaule gauche, elle dégage son cou.

Des ouvertures

En ouvrant sa veste sur un soutien-gorge, Sarah Paulson a injecté une touche de désinvolture à ce tailleur Dior. Dans ce même esprit, les boucles et les trous de la tunique Marianna Senchine de l’actrice Kelly Macdonald sont des points de lumières.

Ceintures

En marquant la taille d’une ceinture, un haut ou un bas volumineux accentuent la silhouette sablier : deux pièces en denim gris Adam Lippes pour Rita Ora et t-shirt blanc et jupe Versace pour Caroline Wozniack.