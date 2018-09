Match préparatoire : l’Armada se fait blanchir par les Voltigeurs

Les Voltigeurs de Drummondville ont blanchi l’Armada de Blainville-Boisbriand par le pointage de 3-0, samedi après-midi, dans un match préparatoire présenté au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Les gardiens des Voltigeurs Daniel Moody et Jonathan Cournoyer ont respectivement repoussé 12 et cinq tirs alors que Gabriel Waked était devant le filet de l’Armada pour les deux premiers buts des visiteurs. Pour sa part, Émile Samson a été parfait lors de la troisième période pour l’Armada, repoussant neuf tirs. Les Voltigeurs ont ainsi complété la marque dans un filet désert.

En plus de se faire malmener au score, les favoris de la foule ont été outrageusement dominés au niveau des tirs au but 32-17. À la fin de la première période, Charles-Édouard Drouin a ouvert la marque avec son premier filet du calendrier préparatoire. Le joueur de centre a réussi son coup alors que Michael Kemp a écopé d’une extrême inconduite de partie et d’une punition majeure de cinq minutes. C’est Benjamin Corbeil qui a marqué les deux autres filets des Voltigeurs.