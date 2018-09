Morgan Adams-Moisan et Samuel Harvey plus près de leur rêve

Le camp des recrues des Canadiens permet certes aux jeunes talents les plus en vue de l’organigramme montréalais de se faire valoir, mais il donne aussi la chance à des joueurs non repêchés de se rapprocher davantage de leur rêve.

C’est certainement le cas des Québécois Morgan Adams-Moisan et Samuel Harvey. Le premier, un attaquant qui passé quatre saisons dans la LHJMQ, dont trois sous les ordres de Joël Bouchard avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, est un peu un invité surprise à ce camp.

«Si vous l'aviez vu à 17 ans, vous n'auriez pas dit qu'il serait dans un camp professionnel à 20 ans, je peux vous le confirmer», a indiqué Bouchard, samedi.

«Y a-t-il un ajustement pour lui? Oui. Est-ce que c'est à lui de continuer à progresser? C'est évident, mais c'est le "fun" de voir des jeunes qui sont capables de se prendre en main à jeune âge comme personne et comme athlète et d'amener son hockey au niveau où il l'a amené», a ajouté l’entraîneur du Rocket de Laval, club-école du CH.

Pour Adams-Moisan, qui a inscrit 32 buts la saison dernière avec les Voltigeurs dans la LHJMQ, tout est une question d’état d’esprit.

«C'est sûr qu'en arrière de ta tête, tu y crois toujours, au rêve, mais quand j'avais 17 ans, je ne voulais que faire l'équipe et y aller un jour à la fois, a-t-il expliqué. Je pense que ça a été la bonne mentalité parce qu'au début, ça n'allait pas super bien. Mais plus ça allait, plus je me suis développé et ça allait bien, donc j'y crois présentement.»

Comme Bobrovsky

Harvey, lui, peut regarder du côté de grands gardiens qui n’ont jamais été repêchés pour s’inspirer. Parmi ceux-ci, il aime particulièrement Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, deux fois gagnant du trophée Vézina.

«Bobrovsky, c'est vraiment un gardien de but que j'adore, a-t-il admis. C'est un gars qui est vraiment "sharp" sur les détails, ses pieds sont vraiment excellents, c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale. Quand je regarde ce gardien de but-là, je veux vraiment devenir comme lui. Ça peut être un exemple pour moi. Mais je veux faire mon parcours à moi, mes expériences.»

En tout cas, Bouchard ne doute pas des qualités du gardien des Huskies de Rouyn-Noranda.

«Ça a toujours été un bon gardien de but, on l'aimait dans le midget AAA, on l'aimait dans le junior, à ses débuts, a indiqué l’homme de hockey. Mais finalement, l'an passé, il a été tellement bon qu'on l'a invité au camp d'Équipe Canada junior pour se battre pour un poste avec quatre gardiens et c'était amplement mérité. L'an passé, pour moi, il était l'un des meilleurs joueurs de la ligue.»