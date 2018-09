Obama entre en scène

Jamais un président sortant n’est allé aussi loin. Les partisans de Trump diront qu’Obama cherche uniquement à aider les démocrates à obtenir davantage de votes lors des élections de mi-mandat. Mais derrière le discours d’Obama, un thème plus profond émerge, celui de la défense de la démocratie contre les attaques répétées de Trump. Et Obama apostrophe à travers ce discours tous les républicains en les accusant de soutenir non plus des politiques conservatrices, mais des politiques radicales.