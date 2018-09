Omnium Placements Mackenzie: Corey Pereira reste en tête

Meneur après les deux premières rondes, Corey Pereira a conservé le sommet du classement de l’Omnium Placements Mackenzie, samedi au club de golf Elm Ridge, qu’il partage avec son compatriote américain Paul McConnell.

Avec des fiches identiques de 200 (-16), Pereira et McConnell détiennent une avance de deux coups devant Blake Olson et Theo Humphrey. Ian Holt et Greyson Sigg partagent le cinquième échelon à -13.

Un boguey au dernier trou a privé Pereira de l’exclusivité du premier rang. «Le boguey en toute fin est le résultat d’un mauvais choix de bâton dans l’allée, a dit Pereira. J’ai quand même très bien joué en limitant les erreurs.»

«Je suis excité en pensant à la dernière journée, a ajouté Pereria. Ce sera un duel intéressant avec Paul. C’est un bon gars et un très bon joueur.»

Vincent Blanchette dans le coup

Le Québécois Vincent Blanchette est toujours dans la lutte. À ses premières cartes de 70 et 65, Vincent Blanchette en a ajouté une de 71 et présente un cumulatif de 206 (-10) qui lui vaut une égalité en 13e position. Il a aligné dix normales consécutives avant d’inscrire des oiselets aux 11e et 13e trous et conclure avec un boguey au dernier trou.

«C’est frustrant de terminer un vert de trois roulés, mais dans l’ensemble j’ai connu une bonne journée. Il aurait fallu que je profite davantage des trous à normale cinq», a dit Blanchette qui a inscrit un seul oiselet sur les quatre normales cinq.

Le golfeur amateur Étienne Papineau, seul autre Québécois en action pendant le week-end, a dû se contenter de 73 en troisième parcours et sa fiche de 212 (-4) le situe à égalité au 53e rang.

«La difficulté à contrôler mes coups de départ m’a coûté plusieurs coups, dont un double boguey au 14e trou», a dit le jeune golfeur du club Pinegrove.

Papineau ne retient que du positif des trois journées aux côtés de professionnels de haut niveau. «J’ai beaucoup appris d’eux, autant du côté de l’attitude que de la gestion stratégique du parcours», dit-il.

«Je me suis prouvé depuis trois jours que je peux me défendre contre ces gars-là. Avant le début du tournoi, je visais plus haut que simplement me qualifier pour le week-end. J’ai évité le couperet par deux coups et la marge aurait pu facilement être plus élevée.»