On est rendu là

Il est en train de séduire le monde et il vient de la rue Lunacharskogo à Perm, et Perm, c’est en Russie. Il s’agit d’un robot extraordinaire qui en met plein la vue, l’ouïe et le cerveau dans les lieux publics. C’est un Promobot capable d’emmagasiner une bible d’informations de base, d’échanger avec le monde et de séduire les plus sceptiques. Il comprend et parle sept langues. Même les Américains ont été envoûtés et viennent d’en commander plus de 1500 pour assurer la sécurité dans les écoles parce que, figurez-vous, Promobot, grâce à son système infrarouge, peut savoir si vous avez une arme sur vous.

Dans un lieu fréquenté, il déambule dans la foule, il répond aux questions et il gardera en mémoire toute information que vous lui aurez divulguée. Au début de la conversation, pour détendre l’atmosphère, il fait même des blagues sur lui-même. Si vous lui faites la jasette un brin, plus tard, il vous saluera par votre nom ayant aussi enregistré les traits de votre beau visage.

Sur son estomac, il y a un écran où il vous affiche des photos, des vidéos ou un magnifique cœur pour vous faire savoir qu’il vous aime.

Le parfait

De plus en plus, les Promobot apparaîtront dans les centres de congrès, dans les centres commerciaux et même dans les assemblées politiques. Pas très grand (environ 5 pieds), tout blanc, il est même joli.

J’ai été incapable de savoir combien coûte un Promobot, mais j’ai su qu’on peut en louer un pour environ mille dollars par jour.

Dans la pub, on dit qu’il est toujours propre, poli et à sa place. Il ne prend jamais de pause, ne dort pas, ne mange pas, ne boit pas, n’a pas besoin d’une allocation de dépenses et il ne partira pas avec ta blonde.

Findesemainismes

Le nouvel agriculteur canadien : le pouce vert aux yeux rouges.

Tellement chaud mardi dernier que mon ombre ne voulait pas sortir.

Question aux moustiques : vous qui sucez le sang, pourquoi ne sucez-vous pas les graisses ?

Essayez ça avec les enfants : « Si tu ne manges pas toute ton assiette, je change le mot de passe du Wi-Fi. »

Nid-de-poule cherche politicien pour se faire remplir.

À mardi

J’espère qu’ils n’en sortiront pas un qui fait des chroniques...