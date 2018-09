Paspébiac: une collision fait quatre blessés graves

PASPÉBIAC | Une collision entre une voiture et un cyclomoteur a fait quatre blessés, dont des mineurs, vendredi soir, sur la rue Chapados, à Paspébiac, en Gaspésie.

Vers 22 h 45, l’un des deux véhicules a accroché l’autre en effectuant un dépassement. Le conducteur de la voiture en a alors perdu la maîtrise et a fait un capotage.

Les quatre occupants de la voiture, deux hommes et deux femmes, ont été blessés gravement et transportés à l’hôpital. On ne craint toutefois pas pour leur vie, assure la Sûreté du Québec (SQ). Celle-ci n’a pas précisé l’âge des blessés, mais a mentionné que des mineurs étaient du nombre.

Le conducteur du cyclomoteur s’en est pour sa part tiré indemne.

Des reconstitutionnistes et des enquêteurs de la SQ se sont rendus sur les lieux pour déterminer les causes exactes de l’accident. L’alcool pourrait être en cause. Un échantillon de sang a d’ailleurs été prélevé sur l’un des conducteurs, afin de voir si son taux d’alcoolémie dépassait la limite prescrite par la loi.

La rue Chapados était toujours fermée samedi matin pour permettre aux policiers de poursuivre leur enquête.