Penthouse à vendre pour 4,9 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Claude Blanchet met à vendre son penthouse

Capture d’écran, site Sothebysrealty.ca

Claude Blanchet, le mari de l’ancienne première ministre péquiste Pauline Marois, a mis en vente un penthouse qu’il possède dans le Vieux-Montréal pour 4,9 millions $. « Ce prestigieux penthouse de style new-yorkais propose 4906 pieds carrés d’un luxe inégalé couronné d’une superbe terrasse sur le toit de plus de 2000 pieds carrés. Cette extraordinaire résidence offre des espaces magnifiquement aménagés dotés de très hauts plafonds et des murs munis de grandes fenêtres créant l’impression de vivre dans un majestueux domaine dans le ciel », décrit une agente d’immeuble. Claude Blanchet avait acquis le penthouse de Maxime Rémillard, PDG du Groupe V Média, pour 2,5 millions $ en 2013.

Oleg Petrov vend à Claude Julien

Photo Agence QMI, Ben Pelosse

L’ancien joueur du Canadien Oleg Petrov et sa conjointe ont vendu cet été leur maison de l’ouest de l’île de Montréal à l’entraîneur de la Flanelle Claude Julien et à sa conjointe pour 3,8 millions $. De plus, il semble que la résidence de Julien au Massachusetts ait été vendue il y a quelques semaines. Elle était à vendre pour 1,5 million $ US, selon un site spécialisé.

L’ex-patron de la Bourse de Montréal investit dans la Blockchain

L’ancien grand patron de la Bourse de Montréal, Alain Miquelon, a fait l’acquisition pour 60 000 $ d’un demi-million d’actions de l’entreprise de Vancouver Blockchain Foundry, dont la mission est « de disrupter les marchés en utilisant tout le potentiel de la technologie Blockchain », selon son site internet. L’entreprise propose des services-conseils autour du bitcoin et de l’ethereum, deux cryptomonnaies.

La mère d’un milliardaire égyptien investit dans une minière

Yousriya Loza-Sawiris, la mère du milliardaire égyptien Naguib Sawiris (dont la fortune personnelle est évaluée à 3,8 milliards $ US), a fait l’achat pour plus de 4,6 millions $ de 243 000 actions de la minière Endeavour Mining Corporation, cotée à la Bourse de Toronto et dont le siège social est aux îles Caïmans, un paradis fiscal. Endeavour est active dans l’or en Afrique.

Le jet de la famille royale du Qatar à vendre

Photo courtoisie, American Luxury

Le jet privé de la famille royale du Qatar, un Boeing 747-8i, a été mis en vente. Selon un site spécialisé, le prix de vente pourrait atteindre 640 millions $ US. Véritable palais volant, l’avion compte 10 salles de bain, une salle à manger, une chambre principale et un système de divertissement spécialement conçu par Panasonic.