Personne n'est plus cool que Paul McCartney

Il lance un nouvel album, il entreprend une grande tournée mondiale, il a récemment été une sensation du web en participant à un Carpool Karaoke bien spécial avec James Corden et il vient de faire les manchettes, parce qu’il a déclaré avoir vu Dieu en prenant de la drogue. Sans conteste, la star musicale la plus cool du moment est un gars de 76 ans originaire de Liverpool, un certain Paul McCartney.

Si vous avez tapé le nom de l’ex-Beatles­­­ dans le moteur de recherche de Google, au cours des derniers jours, impossible d’y échapper. Tous les médias, des plus sérieux à ceux axés uniquement sur les potins les plus croustillants des stars, ont repris cette déclaration savoureuse de Paul McCartney racontant une expérience hallucinatoire, dans les années 1960, après la prise de DMT.

« J’ai vu Dieu, a-t-il déclaré au Sunday Times. C’était énorme. Un mur massif dont je ne voyais pas le haut, et j’étais tout en bas. » Du McCartney tout craché. Il a beau être une des plus grandes étoiles de l’histoire de la musique, Sir Paul cultive à merveille l’art de faire parler de lui, en acceptant avec une constante générosité de relater des épisodes de son glorieux passé.

Tous ceux qui ont vu son touchant passage à l’émission de James Corden, à qui il a fait visiter son Liverpool en multipliant les anecdotes et les rencontres avec les habitants de sa ville natale, peuvent en témoigner. Nombreuses sont les vedettes qui ont accepté de se prêter au jeu du Carpool Karaoke avec Corden, mais aucun épisode n’a eu un impact aussi retentissant que celui avec la légende vivante McCartney.

Non à la retraite

Mais Macca ne vit pas dans le passé. Animé d’une inépuisable énergie créatrice, il sort ce week-end son 17e album solo, Egypt Station, qui contient officiellement 14 nouvelles chansons et deux intermèdes musicaux. Tirer un trait sur sa carrière et se la couler douce jusqu’à ce que mort s’ensuive, très peu pour lui.

« Je parlais à Willie Nelson l’autre jour, nous discutions de la retraite, et il a dit : “Se retirer de quoi ?” Ça disait tout. Se retirer de quoi ? », a-t-il déclaré en juin à la BBC.

« Un hit ? »

Non seulement il garde la flamme, mais il aime s’entourer d’artistes qui n’étaient même pas nés quand il faisait la pluie et le beau temps avec les Beatles­­­ et les Wings. On connaît ses collaborations­­­ avec Kanye West, Rihanna et Dave Grohl. « Je suis chanceux que ces gens soient intéressés de travailler avec moi », a-t-il confié au magazine DIY.

Pendant le développement d’Egypt Station, il a décidé de faire appel aux services de Ryan Tedder, chanteur de OneRepublic et producteur réputé (Adele, Beyoncé), pour pondre Fuh You, troisième single et seule pièce de l’album dont Sir Paul n’est pas l’auteur. Il a raconté à DIY sa conversation téléphonique avec Tedder.

« Il m’a dit : qu’espères-tu tirer de ça ? Je ne savais pas quoi répondre et je me suis dit : allez, Paul, ne sois pas timide. Alors j’ai dit : un hit ? Et il a dit : yeah ! là tu parles mon langage, tout le monde aime les hits. »

Paulmania au Québec

Toute cette énergie ne se limite pas au travail en studio. À peine neuf mois après la fin de la tournée mondiale One on One, qui l’a conduit sur cinq continents pour 77 représentations, McCartney est déjà prêt à reprendre la route.

L’éternelle bête de scène lancera même cette nouvelle tournée mondiale, adéquatement baptisée Freshen Up (rajeuni), chez nous, au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal, les 17 et 20 septembre.

Dans la capitale, le privilège sera double. En plus de recevoir la première mondiale de son nouveau spectacle, le Centre Vidéotron sert depuis mercredi de quartier général à l’équipe de Paul McCartney, qui y tient dans le plus grand secret les dernières répétitions.

La vedette est d’ailleurs attendue à Québec d’un jour à l’autre. Préparez-vous ! La Paulmania est à nos portes.

► L’album Egypt Station est en vente depuis le 7 septembre.

Les grandes oubliées

Geneviève Borne

I’m Looking Through You

Il y a plusieurs bijoux de Paul McCartney. Je pourrais nommer Ram On, Junk ou Heaven on a Sunday. Mais j’ai choisi I’m Looking Through You de l’album Rubber Soul. Toute la magie de Paul McCartney se retrouve dans cette chanson. La mélodie est extrêmement accrocheuse, sa voix charmante et craquante et j’adore les paroles qui parlent du désenchantement amoureux.

Pierre O. Nadeau

Eleonor Rigby

À ce palmarès forcément incomplet, il faudrait ajouter cette chanson sombre qui traite de solitude et qui porte la double signature Lennon-McCartney, même si elle a été écrite par Paul, dont la voix est soutenue par un double quatuor à cordes. La chanson élève la musique pop à un niveau symphonique grâce à la complicité du tandem Martin-McCartney­­­.

Mike Gauthier

Oh Darling

La chanson qui m’a frappé lorsque j’ai entendu l’album Abbey Road pour la première fois, alors que je venais d’avoir neuf ans. McCartney n’est pas réputé pour avoir la voix la plus puissante, mais Oh Darling subit des dommages majeurs dans les soirées karaoké.

Cédric Bélanger

Yesterday

Vous êtes sûrement des masses à nous pourfendre parce que nous n’avons pas inclus cette prodigieuse ballade dans notre top 10. Chef-d’œuvre de mélancolie avec sa déchirante section de cordes, Yesterday serait à ce jour le titre des Beatles qui a été repris le plus souvent. Pas de doute que des tonnes d’artistes ont été jaloux de Paul McCartney pour avoir su chanter le chagrin amoureux de si brillante façon.

Les 10 plus belles de McCartney

Le projet s’annonçait amusant. L’exercice s’est plutôt révélé déchirant. Comment réduire l’œuvre monumentale de Paul McCartney à dix chansons ? Ses dix plus belles. Pour y arriver, Le Journal a constitué une équipe de quatre mordus de McCartney : les animateurs bien connus Geneviève Borne et Mike Gauthier, notre ancien collègue aux Arts et spectacles au Journal, Pierre O. Nadeau, de même que l’auteur de ces lignes se sont prêtés au jeu.

Certains ont mis de l’avant les plus évidentes, les incontournables que tout le monde peut identifier dès les premières notes. D’autres ont puisé plus profondément dans le répertoire de la star afin d’en extraire des trésors cachés. En résulte un palmarès éclectique et propice, nous l’espérons, à susciter la discussion parmi vous, les fans, dans la foulée du passage prochain de Sir Paul en nos terres.

Hey Jude

Parution : 26 août 1968

Album : Lancée comme single

Reprises notables : Elvis Presley, Wilson Pickett

Cédric Bélanger

Les «na, na, na» les plus célèbres de l’histoire du rock proviennent sans conteste de cette pièce phare du répertoire des Beatles, une ballade monumentale écrite pour Julian, le fils de John Lennon. Son incroyable effet rassembleur arrive à remuer même les cœurs les plus endurcis chaque fois que Sir Paul s’installe au piano pour la jouer en concert.

Helter Skelter

Parution : 22 novembre 1968

Album : The Beatles (The White Album)

Reprises notables : Aerosmith, Siouxsie and the Banshees, Pat Benatar, U2, Oasis, Stereophonics, Marilyn Manson et Rob Zombie

Mike Gauthier

McCartney a voulu jouer dur avec guitares tonitruantes et un style de chant intense, mais conservait l’art de la mélodie. Dommage que cette pièce soit toujours associée aux tristes incidents de la communauté de Charles Manson. Helter Skelter n’était qu’un manège dans les fêtes foraines britanniques où les gens montaient au centre et descendaient dans une glissade.

Maybe I’m Amazed

Parution : 17 avril 1970

Album : McCartney

Reprises notables : Faces, Billy Joel, Jamie Dornan (pour le film Fifty Shades Freed)

Pierre O. Nadeau

Dans cette déclaration d’amour à sa femme Linda, l’éternel romantique témoigne de nouveau de son talent exceptionnel à enrober ses chansons d’une belle richesse tant littéraire que musicale. Voilà une autre de ses créations restées intemporelles !

I Saw Her a Standing There

Parution : 22 mars 1963

Album : Please Please Me

Reprise notable : Tiffany

Pierre O. Nadeau

Pendant que les Rolling Stones proclamaient I Can’t Get No (Satisfaction), les Beatles s’imposaient avec ce premier hit qui allait lancer une – trop courte – carrière, qui allait se révéler d’une hallucinante consistance. Derrière la fraîcheur et l’énergie de cette chanson, Paul McCartney affichait déjà en 1963 l’étoffe d’un grand créateur, qui ne cessera jamais de surprendre par la suite.

Band on the Run

Album : Band on the Run

Parution : 8 avril 1974

Reprises notables : Denny Laine, Foo Fighters, Heart

Geneviève Borne

Après la dissolution des Beatles, Paul a fait carrière en solo. Quelques années plus tard, avec Wings, il retrouvait le bonheur de repartir sur la route avec un groupe. Il a même emmené à bord sa femme Linda à qui il a appris à jouer des instruments. Band on the Run décrit bien l’enthousiasme qu’ont les artistes à sillonner les pays à la rencontre de leur public. Bonne humeur assurée à l’écoute de cette pièce qu’il fait presque toujours en spectacle.

Live and Let Die

Parution : 1er juin 1973

Album : Trame sonore du film Live and Let Die

Reprise notable : Guns N’ Roses

Mike Gauthier

Les fans purs et durs de James Bond ne pouvaient croire que les producteurs lui avaient confié l’interprétation d’un titre aussi prestigieux. Résultat : meilleure performance pour une chanson-thème sur les palmarès nord-américains jusque-là et une première nomination aux oscars pour une chanson associée à la franchise de l’agent 007. Elle est devenue l’un des moments forts de ses concerts. Guns N’ Roses l’a fait découvrir à une autre génération en 1991.

Things We Said Today

Parution : 10 juillet 1964

Album : A Hard Day’s Night

Reprise notable : Mary McCaslin

Geneviève Borne

Des frissons s’emparent de moi chaque fois que Things We Said Today commence. La guitare acoustique si énergique au premier plan, la voix mélancolique de Paul qui m’entraîne dans cette ritournelle qui roule en continu, sans prendre de pause entre les couplets et le refrain. Une grande boucle de 2:35 que j’ai toujours immédiatement envie de réentendre.

The Long and Winding Road

Parution : 11 mai 1970

Album : Let It Be

Reprises notables : Ray Charles, Billy Ocean, Will Young et Gareth Gates

Pierre O. Nadeau

Quincy Jones affirmait dernièrement que les Beatles étaient de piètres musiciens. Pourtant, Paul signe ici une œuvre puissante relevée de violons, de trompettes et de chœurs dans l’expression de la crise que traversait alors le groupe, à qui il faudra attribuer le mérite de s’être adjoint un grand arrangeur musical en la personne de George Martin.

She Came in Through The Bathroom Window

Parution : 26 septembre 1969

Album : Abbey Road

Reprises notables : Joe Cocker, Ray Stevens, Ike et Tina Turner, The Bee Gees

Geneviève Borne

She Came in Through the Bathroom Window arrive au beau milieu du medley Abbey Road et lui redonne une bouffée d’air frais. Cette pièce démontre toute l’inventivité de Paul à la basse, la magie de ses mélodies, la beauté de sa voix si craquante et son don de raconter des histoires imaginatives à souhait.

Back in the U.S.S.R.

Parution : 22 novembre 1968

Album : The Beatles (The White Album)

Reprises notables : Chubby Checker, Elton John, Billy Joel, Sigourney Weaver (dans le film Heartbreakers), Type O Negative

Cédric Bélanger

J’aurais aimé être un adolescent dans les années 1960 pour une seule et unique raison : déballer la pochette du White Album et découvrir en même temps que tout le monde cet irrésistible morceau rock dont la dimension politique demeure étonnement pertinente cinquante ans plus tard.