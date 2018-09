Plus de malades dans l’est de l’île de Montréal

Les citoyens de l’est de Montréal sont plus malades que ceux du reste de l’île. C’est ce que révèle le Portrait du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal, un document distinct de l’avis de la Direction régionale de la santé publique au sujet de l’usine CCR. Certains problèmes de santé sont liés aux habitudes de vie et au statut socio-économique de la population, dont l’insalubrité des logements et la pollution environnementale. On observe notamment un taux de prévalence élevé de maladies respiratoires, un problème lié à la qualité de l’air.

L’histoire se répète

Ce n’est pas la première fois que l’usine CCR est montrée du doigt à cause de ses émanations. En juin 1991, les arbres autour avaient perdu leurs feuilles après qu’une des cheminées de l’usine ait craché de l’acide sulfurique et du sélénium dans l’air. L’incident s’était produit au petit matin à cause d’un bris d’équipement. Plusieurs résidents avaient été réveillés par les odeurs de soufre et avaient protesté en constatant les dégâts dans leur jardin. Mais la compagnie avait tardé sept jours avant d’avertir les citoyens du danger, avait révélé La Presse, à l’époque.

La pollution tue

Un décès sur six dans le monde est causé par la pollution, d’après une étude publiée en 2016 dans la revue médicale Lancet. En collaboration avec l’ONU, la revue explique que les contaminants auxquels les humains sont exposés dans l’air, l’eau, le sol et les aliments engendrent une longue liste de maux, dont des maladies respiratoires et cardiovasculaires, des cancers et des malformations.

Sources : CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal et Institut de la statistique du Québec

NDLR: Le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal regroupe les arrondissements d’Anjou, Mercier-Est, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Saint-Michel, Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Ouest et Rosemont.

Eau et sol pollués

En 2013, on a dénombré environ 30 millions de pieds carrés de terrains à décontaminer dans la Ville de Montréal-Est uniquement, d’après le maire Robert Coutu. De plus, en raison notamment des courants qui charrient la pollution de Montréal et de Laval vers l’est, la pointe de l’île est entourée d’eau contaminée, tant du côté du fleuve Saint-Laurent que de celui de la rivière des Prairies. À Montréal-Est, plusieurs terrains sont contaminés aux hydrocarbures, au benzène, à l’arsenic, et au cuivre, entre autres.

Terrains contaminés à Montréal-Est *

* Selon les données du ministère de l’Environnement en date du 3 septembre