Revers glacial

Jake Evans portait l’uniforme du Canadien pour une première fois après quatre ans avec les Fighthing Irish de Notre Dame. Un baptême qu’il cherchera à oublier rapidement.

Photo Martin Chevalier

En troisième période, Evans a lourdement chuté sur la glace après un contact avec le défenseur Jonathan Aspirot, un joueur invité au camp des recrues des Sénateurs. Aspirot a atteint l’attaquant du CH à la tête en levant ses gants. Sur l’impact, Evans a été culbuté vers l’arrière et le côté de sa tête a heurté la patinoire. Après une consultation avec les médecins des deux équipes, il a été transporté sur une civière pour se retirer au vestiaire.

« Il était conscient à sa sortie de l’aréna, a mentionné un responsable des communications du Canadien. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital afin de subir d’autres examens. »

Dans le vestiaire du Tricolore quelques minutes après un revers sans équivoque de 4 à 0 contre les Sénateurs, le coup contre Evans représentait un sujet chaud.

« Ce n’était pas une mise en échec légale, a tranché le centre Jesperi Kotkaniemi. J’ai trouvé ça salaud comme coup. On ne veut pas voir ça au hockey. »

« Ce n’est jamais agréable quand on voit un tel coup, a renchéri l’ailier William Bitten. Jake est mon chambreur à ce tournoi des recrues. Je lui souhaite bonne chance. Je sais qu’il est correct, mais c’est toujours épeurant quand tu vois un coéquipier tomber de la sorte sur la glace. »

Dans le camp des Sénateurs, on cherchait à minimiser cette histoire.

« Je pense que l’impact s’est fait quand il est tombé au sol plutôt que sur la mise en échec, a expliqué Troy Mann, l’entraîneur en chef des Sénateurs de Belleville. Aspirot n’est pas un joueur très imposant. Nous répétons à nos défenseurs depuis deux jours de se laisser de l’espace. Il s’est avancé et l’autre jeune avait la tête un peu basse, mais je ne crois pas qu’il était mal intentionné. Je n’ai pas vu la reprise au ralenti, mais je pense que c’était une mise en échec propre et que l’impact s’est produit quand il est tombé au sol. »

Tkachuk : deux buts

Photo Martin Chevalier

Les Sénateurs ont dominé le CH de A à Z pour ce premier match au tournoi des recrues. Brady Tkachuk, le quatrième choix au total au dernier repêchage, a connu une très bonne rencontre avec deux buts. Le fils de Keith a gagné ses batailles le long des rampes toute la soirée.

Si Tkachuk a réussi son entrée, c’est plus difficile pour Jesperi Kotkaniemi, le troisième choix au dernier encan. Le Finlandais a mal contrôlé la nervosité pour ses premiers pas en Amérique du Nord.

« Évidemment ce n’était pas mon meilleur match, a reconnu Kotkaniemi. Je crois que j’aurais besoin de temps pour m’adapter au style de jeu ici. C’est différent de la Finlande. Mais j’ai espoir d’y arriver. Je ne me place pas trop d’espoirs sur les épaules, je veux faire de mon mieux tous les jours. »

Alex Formenton et Christian Jaros ont marqué les deux autres buts des Sénateurs dans ce match à sens unique. Les visiteurs ont malmené les locaux 33 à 15 dans la colonne des tirs au but.

Plus d'expérience

Sur papier, les Sénateurs avaient la meilleure équipe. Et ils l’ont démontré sur la glace. Colin White, Logan Brown, Filip Chlapik, Alex Formenton, Christian Jaros et Christian Wolanin ont brièvement endossé l'uniforme des Sens l'an dernier. Le CH n’avait aucun joueur avec l'expérience de la LNH.

« Oui, les Sénateurs avaient une bonne équipe, mais c'était à eux d’offrir une meilleure prestation », a affirmé l’ailier Alexandre Alain.

Filip Gustavsson, le meilleur espoir des Sens à la position de gardien, a bien résumé cette rencontre.

« Personnellement, j’ai plus de facilité quand je reçois plusieurs tirs, a expliqué le Suédois. J’avais de la difficulté à me concentrer. J'aurais presque préféré jouer pour l'autre équipe afin d’affronter plus de tirs ! »