Tentative d’empoisonnement dans un concessionnaire BMW de Toronto

TORONTO | Un employé d’un concessionnaire BMW de Toronto a été arrêté jeudi parce qu’il est soupçonné d’avoir tenté d’empoissonner un de ses collègues en début de semaine. Un autre homme est recherché relativement à cette affaire.

Selon CTV News, les autorités ont été appelées sur place après des allégations voulant que la bouteille d’eau de la présumée victime eût été remplie de liquide de refroidissement à moteur.

C’est en prenant une gorgée dans sa bouteille d’eau qu’il aurait rapidement réalisé qu’elle ne contenait pas le liquide désiré.

L’homme s’est rendu rapidement dans une pharmacie où il a pris un comprimé de charbon de bois pour tenter d'enrayer les effets de la substance nocive ingérée. Plus tard, dans un centre hospitalier, il a subi un test de dépistage pour déterminer ce qu’il avait bu malgré lui. On lui a ensuite donné son congé et il a pu rentrer à la maison.

En visionnant les vidéos des caméras de surveillance du concessionnaire, la présumée victime dit avoir vu deux collègues s’emparer de sa bouteille d’eau et la remplir avec une substance toxique.

La personne arrêtée dans cette affaire est Rahim Jaffer, 34 ans. Quant à l’autre suspect, il n’a pas encore été identifié, selon la police torontoise.