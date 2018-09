Tranquillité à l’île d’orléans

On se ressource au Domaine Steinbach, à l’île d’Orléans. On trouve le repos dans la sérénité du gîte, du verger et de la nature environnante. Que du calme qui fait du bien.

Situé à 15 minutes de Québec, le gîte du Domaine Steinbach loge dans un écrin exceptionnel de verdure bordé par le fleuve Saint-Laurent à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. La maison ancestrale de Claire et Philippe Steinbach ravit par sa beauté comme la tranquillité sur les 15 hectares de terrain. Le ressourcement reste si simple.

Les Belges d’origine, venus s’installer au Québec en 1997, y ont ouvert leur gîte plus tard dans une atmosphère à la fois chaleureuse et empreinte d’apaisement. On y propose quatre chambres dans les combles rénovés avec un grand lit. Toutes disposent d’une salle de bain privée parfaitement aménagée. On remarque le soin apporté à la décoration tout en respectant le cachet d’antan du bâtiment. Les poutres apparentes du plafond sont magnifiques et en harmonie avec les plafonds mansardés qui nous rappellent l’âge vénérable du bâtiment. On trouve la sérénité et la quiétude dans les chambres douillettes au mobilier noble où la lumière tamisée procure aussi la détente. Les planchers d’origine ont également ce petit quelque chose d’antan qu’on apprécie.

Photo courtoisie, Annie Girard

Le bonheur en bouche

Le Domaine Steinbach loge sous son toit voisin un site agrotouristique. On y produit différents cidres élaborés à partir des 4000 pommiers du verger écologique en plus de vinaigres, confitures, gelées, moutardes, pâtés, terrines, etc. Les invités du gîte bénéficient d’un accès privilégié à la dégustation des produits incluant le savoureux cidre de glace. On prend le déjeuner à l’heure qui nous plaît dans la salle à manger exposant un ravissant mur en pierres d’époque. On choisit entre le bagel au saumon fumé, l’assiette de fromages, le croque-madame et les traditionnels œufs, pommes de terre, bacon et rôties. L’assiette gourmande est accompagnée de produits faits maison qui font la renommée de l’établissement. La devise du gîte « dans le goût et dans le cœur » prend ici tout son sens d’autant que les hôtes prennent plaisir à partager avec leurs invités.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 125 $ incluant le déjeuner.

Services

Les cyclistes rangent leurs vélos dans un bâtiment sécurisé. On commande un panier de pique-nique pour les fines bouches (rillettes de canard, confit d’oignon au sirop d’érable, pain baguette et cidres primés).

Activités sur place

On relaxe au salon, on bavarde entre invités et on bouquine en fouillant dans la généreuse bibliothèque des hôtes. La terrasse privée des invités a son charme. On profite des soins du massothérapeute pour un massage sur chaise en plein air ou encore dans l’une des deux habitations en bois sur le domaine où l’on peut méditer.

Activités tout près

On s’occupe en randonnée pédestre, en vélo et au golf. Le Parc de la Chute-Montmorency, de l’autre côté du pont, promet des paysages grandioses.

Coordonnées

Domaine Steinbach

1865, chemin Royal

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec), G0A 4E0

Téléphone : 418 828-0000

►domainesteinbach.com