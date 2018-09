Un joueur des Celtics arrêté pour violence domestique

Le jeune joueur des Celtics de Boston Jabari Bird a été arrêté, vendredi soir, dans une histoire de violence domestique.

Âgé de 24 ans, Bird a lui-même été transporté dans un hôpital de Boston et demeure sous surveillance policière. Une autre personne impliquée dans l’incident a été envoyée dans un autre hôpital.

«Nous sommes au courant de l’incident impliquant Jabari Bird et nous prenons la situation très au sérieux, a brièvement indiqué l’organisation des Celtics, dans une déclaration transmise aux médias. Nous prenons de l’information et réserverons nos commentaires pour plus tard.»

Bird a participé à 13 matchs avec les Celtics à sa saison recrue, en 2017-2018. Très peu utilisé, il a maintenu une moyenne de trois points par rencontre. Bird avait obtenu un sommet de 15 points, le 6 avril, dans un match contre les Bulls de Chicago.