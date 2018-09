Une appendicite tourne au cauchemar

Deborah Ray, 61 ans, est entrée à l’urgence le 30 août 2017 avec une appendicite, et est ressortie de l’hôpital un mois et demi plus tard après cinq opérations et des séjours aux soins intensifs. Elle a été trimballée aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue, parfois pour rien. Tout cela aurait pu être évité si elle avait subi une intervention dans un plus grand hôpital.