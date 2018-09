Voici ce que pensent Alicia Moffet et Noemie Lacerte de la collection 21 de Kylie Jenner

On a ENFIN mis la main sur la collection 21 de Kylie Cosmetics et qui de mieux placé pour la tester que nos préfs: Noemie Lacerte et Alicia Moffet!

En plus de leur avoir lancé un défi maquillage, Alicia s’est confié sur son passé de beauty guru et pourquoi elle ne se maquille presque plus aujourd’hui, tandis que Noemie nous dévoile son highlight de l’été et la raison pour laquelle elle a fait un ménage sur ses réseaux sociaux.

Sans plus tarder, découvrez leur verdict final sur la collection:

Voici tous les produits de la collection 21 de Kylie Jenner que Noemie et Alicia ont essayés :

1. Palette de 21 ombres à paupières Birthday, 65$ US, kyliecosmetics.com

2. Lip kit Tipsy, 30$ US, kyliecosmetics.com

3. Illuminateur Champagne Showers, 28$ US, kyliecosmetics.com

4. 6 petits rouges à lèvres Hello 21, 36$ US, kyliecosmetics.com

5. Ombre à paupières liquide, 20$ US, kyliecosmetics.com

6. Rouge à lèvres mat Rager, 17$ US, kyliecosmetics.com

