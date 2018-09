Vous l’appeliez Lise

À ma naissance, les femmes votaient, étaient ministres et géraient elles-mêmes leurs finances. Pour les gens de ma génération, ça allait de soi. Pourtant, lorsque ma grand-mère est née le 29 août 1931, rien de tout cela n’était possible.

Marie-Louise, sa grand-mère adorée, lui avait dit un jour qu’on était tous le maillon d’une grande chaîne. Qu’on devait s’assurer d’être un maillon fort pour les maillons qui allaient suivre. C’est ce qu’elle a voulu faire toute sa vie. Elle tenait à s’assurer que les femmes et les hommes vivraient dans une société plus juste et plus équitable. La liberté et l’indépendance, elle la souhaitait autant pour les femmes que pour son Québec.