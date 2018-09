Absence remarquée

En raison de sa situation contractuelle et de tout l’encre que cette conjoncture a fait couler au cours de l’été, les moindres faits et gestes de Max Pacioretty sont scrutés à la loupe et interprétés.

L’absence du capitaine au sommet des détenteurs d’abonnement de saison a beaucoup fait jaser. Le Tricolore avait invité ses abonnés à venir récupérer leurs billets au Centre Bell.

Sur place, ils ont eu la surprise d’être reçus par Geoff Molson, Marc Bergevin, Claude Julien et près d’une vingtaine de joueurs.

Chez les réguliers, Tomas Plekanec, Phillip Danault, dont le chandail était retiré au même moment par les Estacades de Trois-Rivières, et Pacioretty étaient les trois seuls absents.

Bien que l’absence du capitaine ait retenu l’attention, il semble qu’il ne faille rien y déceler. La participation des joueurs était sur une base volontaire et les trois absents avaient déjà avertis l’organisation de leur impossibilité à se déplacer.

À suivre au tournoi de golf du Tricolore lundi matin...