Âgé de 11 ans, il monte des taureaux de 800 lb

SAINT-TITE | Du haut de ses 11 ans et de ses 70 livres, un garçon de l’Outaouais se mesure à de jeunes taureaux de 800 livres au Festival western de Saint-Tite ce week-end.

Jérémy Maisonneuve avait 3 ans quand on l’a déposé sur son premier mouton. Huit ans plus tard, après les veaux et les bouvillons, il étudie avec attention les techniques des professionnels en rêvant d’être champion du monde.