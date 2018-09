Arsenic : la santé publique ne comprend pas pourquoi le maire de Montréal-Est n'a pas été informé

Les émanations d'arsenic de l’usine CCR de Montréal-Est ont continué d'alimenter les inquiétudes de la population du secteur.

Dimanche, la Direction de la santé publique de Montréal a senti le besoin de faire le point à propos des révélations de notre Bureau d’enquête qui a dévoilé samedi un rapport dans lequel on apprenait que les rejets d’arsenic dans l’air sont à 200 % de la limite fixée en 2018. «Il y a un risque possible. (...) Si on habite ici pendant des décennies, on est exposés pendant des décennies, on parle de cancer du poumon, qui est le risque principal qui nous intéresse avec l'arsenic», explique David Kaiser, responsable médical à la Santé publique de Montréal.

Le Dr Kaiser tient néanmoins à se faire rassurant dans les circonstances. «On parle d'un niveau où on ne s'attend pas à avoir des impacts sur la santé de la population qui habite autour de la raffinerie.» Il s’explique toutefois mal que la municipalité ait été tenue dans l'ignorance.

Samedi, c'est notre Bureau d'enquête qui a informé le maire de Montréal-Est que les émanations d'arsenic dépassent les normes depuis 2011.«On va certainement vérifier s'il y a eu un manquement au niveau de la communication», ajoute le Dr Kaiser.

De son côté, CCR affirme qu'elle appliquera les recommandations de la Santé publique.

Citoyens en colère

«Ce qui me fâche le plus dans tout ça, c'est que ça n’a pas été dévoilé aux gens, au public, en partant. De ne pas dire la vérité, c'est de cacher des choses», a dit pour sa part à TVA Nouvelles une résidente du secteur.

Une autre femme, mère de famille, habite Montréal-Est depuis dix ans. «Ça fait combien de temps qu'on respire ça? Ça fait huit ans, sinon plus.» Aujourd'hui, elle envisage de quitter le secteur. «C'est une bonne occasion pour déménager», laisse-t-elle tomber.

Les inquiétudes des citoyens rebondissent dans la campagne électorale. «C'est très inquiétant, donc moi, je m'attends à ce que les autorités rencontrent les dirigeants de l'usine en question», a fait savoir François Legault.

Jean-François Lisée s’est aussi montré préoccupé. «C’est très inquiétant. Et puis, moi, j'attends, dans les heures qui viennent, des réponses des autorités compétentes.»

«Si j'étais résident de ce quartier-là, je serais aussi inquiet. Mais voilà une responsabilité du gouvernement municipal de Montréal qui doit être prise en main. On est là pour les soutenir», avance quant à lui Philippe Couillard.

Dimanche, CCR a refusé les demandes d'entrevue de TVA Nouvelles. La firme de relations publiques mandatée par l'entreprise a indiqué qu'elle ne souhaite pas passer par les médias pour communiquer avec les citoyens.