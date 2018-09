Cadre financier de QS (partie 2) : des investissements pour le Québec de demain

Une bonne partie des engagements électoraux pris par Québec solidaire (QS) à ce jour auront des effets « structurants » pour le Québec de demain. Ils sont présentés par les médias comme des dépenses, mais en fait représentent des investissements pour les générations à venir.

Selon l’économiste Raphaël Langevin, il est tout à fait plausible que les investissements proposés par QS en transport en commun dans son plan de transition économique, par exemple, « vont générer énormément plus de retombés que ce qu'ils vont coûter. Cela va aussi se répercuter sur le revenu des gouvernements et il sera possible d'emprunter moins à terme, ou de générer des surplus, tout en favorisant une croissance qui réduit les émissions de GES. »

Cela, les médias ne nous en parlent jamais. Il est plus simple d’additionner tout bêtement une série de chiffres et de les présenter comme des dépenses, sans aucune distinction.

19 milliards $ VS 3,8 milliards $

Dans votre budget annuel, vous comptez comme une dépense non pas la valeur totale de votre maison, mais seulement l’hypothèque que vous allez rembourser au cours de l’année. Plus les coûts d’entretien et de réparations.

C’est pareil avec toutes dépenses d’infrastructures que décide de faire le gouvernement : dans son budget annuel, une partie seulement de l’investissement total doit être considérée comme une sortie d’argent, soit le paiement des intérêts sur la dette contractée et le coût d’opération de l’infrastructure en question pour l’année en cours.

C’est le cas aussi des engagements pris par Québec solidaire dans son cadre financier dévoilé ce matin. Dans son plan de transition économique, les réinvestissements proposés dans les écoles publiques, dans la construction des 50 000 logements sociaux et la création de « Réseau Québec », le distributeur public d’internet proposé par la formation de gauche totalisent 19 milliards $. Toutefois, pour la dernière année de son mandat, un gouvernement solidaire engagera 3,8 milliards $ de fonds publics. C’est un peu plus de 15 milliards $ de différence.

Pour une réforme de la fiscalité des particuliers

J’écrivais hier que Québec solidaire a présenté 12 mesures pour augmenter les revenus du Trésor public et pouvoir financer ses engagements électoraux. Une d’entre elles consiste à réformer la fiscalité des particuliers et des entreprises.

Québec solidaire propose d’établir 10 paliers d’imposition, plutôt que les 4 actuellement. Résultat : 9% des particuliers les plus riches paieront plus d’impôts, 77% en paieront moins et pour le reste, rien ne changera.

Pour les contribuables gagnant plus de 100 000$ par année, QS propose qu’il y ait 4 paliers d’imposition au lieu d’un seul comme actuellement. Alors qu’au-delà de cette somme aujourd’hui un « riche » est imposé à 25,75%, avec un gouvernement solidaire il serait imposé de 26 à 30%.

Pour donner un exemple, un médecin spécialiste gagnant 400 000$ par année verra ses impôts augmenter de 9 800$, soit 2,5% de ses revenus.

Du côté des entreprises, QS propose de rétablir une forme de justice fiscale. Pour les entreprises de 500 employés et plus, l’impôt passera de 11,7% à 14,5%.

Les « riches » vont vraiment fuir le Québec?

Prenons le cas d’un médecin. Est-ce que la réforme de la fiscalité proposée par QS l’incitera à fuir le Québec?

Pourquoi le ferait-il alors qu’au début des années 2000, au moment où son salaire était plus bas que celui de ses collègues canadiens et qu’il aurait eu un incitatif à quitter, il ne l’a pas fait? Entre 2003 et 2008, on observe même la tendance inverse : plus de médecins sont venus au Québec qu’il en est sorti.

Et n’oublions pas qu’un taux d’imposition de 30%, comme le propose QS pour les plus fortunés (plus de 250 000$) est un taux historiquement bas. Pendant longtemps, les riches ont été davantage imposés et ils n’ont pas fui pour autant leur pays.

Aux États-Unis par exemple, là où les seuls mots « impôts et taxes » peuvent causer des démangeaisons, « des années 30 jusqu’en 1980, jamais le taux supérieur ne descendit au-dessous de 70 %, et il fut en moyenne de plus de 80 %. Rapacité. Cela n’a pas tué le capitalisme et n’a pas empêché l’économie américaine de fonctionner. », écrit Thomas Piketty, célèbre économiste français.

Les médecins ne déserteront pas le Québec si on leur demande de contribuer davantage au Trésor public. Pas plus que tous les autres qui gagnent assez pour bien vivre et qui verraient leurs impôts haussés modérément.

Tout simplement parce qu’il fait bon vivre au Québec. Parce que nous avons une qualité de vie, des services sociaux financés par nos impôts, une langue et une culture uniques, parce qu’ils ont une famille qui a fait sa vie ici. Parce que s’ils partent ailleurs, ça serait ailleurs où le coût de la vie est plus cher; où par exemple, tu dois te prendre une assurances maladie privée. .

Et c’est la même chose pour les entreprises. Vont-elles toutes quitter le Québec?

Bien sûr que non. Parce qu’au Québec nous avons une main-d’œuvre là aussi unique, des ressources et des bénéfices (ex : coût d’électricité bas) qu’elles ne retrouvent pas ailleurs.

Certaines pourraient toutefois être tentées de brandir la menace de plier bagage. Je l’admets, mais devrions-nous nous en plaindre? Si ces dernières refusent le « contrat social » que nous leur proposerons, « eh bien, qu’elles partent! » ai-je envie de dire. Elles seront remplacées par d’autres qui voudront contribuer au développement solidaire du Québec.

Une fois cela dit, tout est une question de choix politiques. Et non pas de « réalisme » économique et encore moins d’épouvantails que tentent d’agiter ceux pour qui le cadre financier de Québec solidaire n’est rien d’autre qu’une (fausse) utopie.