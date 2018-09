C’est arrivé la semaine du 9 septembre

9 septembre 1956

Elvis Presley apparaît au populaire Ed Sullivan Show pour la première fois. Il y interprète Don’t be cruel, Love Me tender, Reddy Teddy et Hound Dog.

10 septembre 1939

Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne nazie, un geste posé en tant que pays indépendant depuis que les Statuts de Westminster de 1931 lui ont garanti son autonomie en politique internationale.

11 septembre 1958

L’ancien maire de Montréal, le populaire Camilien Houde, connu pour son franc-parler et son opposition à la conscription de 1940, s’éteint à 69 ans.

12 septembre 1915

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Sur la rue Saint-Denis, les Sulpiciens, anciens seigneurs de Montréal sous le régime français, ouvrent la bibliothèque Saint-Sulpice pour offrir un lieu de savoir accessible aux universitaires et au public canadien-français. En effet, les bibliothèques francophones sont alors difficiles d’accès pour le grand public. Magnifique exemple du style Beaux-arts à Montréal, la bibliothèque Saint-Sulpice était inoccupée dans les années 2000. Actuellement propriété de Bibliothèque et archives nationales du Québec, sa réouverture est prévue pour avril 2019.

13 septembre 1967

Photo courtoisie, Collection Serge Amiot

À Montréal, le site de l’Exposition universelle reçoit Serge Amiot, de Montréal, son 40 millionième visiteur depuis l’ouverture, fin avril. L’Expo 67 est l’une des expositions universelles les plus populaires de l’histoire. Montréal et le Québec sont alors en pleine transformation sociale et culturelle, c’est l’occasion d’une ouverture sans précédent sur le monde : on fait des découvertes culturelles, musicales, culinaires et humaines ! Le souvenir de l’Expo 67 incarne, encore aujourd’hui, le renouveau de la société québécoise dans les années 1960. Son patrimoine, au parc Jean-Drapeau, mérite d’être préservé.

14 septembre 1959

La sonde soviétique Luna II est le premier engin conçu par l’être humain à avoir atteint la surface d’un autre corps céleste, la Lune.

15 septembre 1916

Lors de la Première Guerre mondiale, à la bataille de la Somme, en France, l’armée britannique utilise les premiers chars d’assaut contre l’armée allemande.