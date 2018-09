C’est le grand jour pour Xavier Dolan

TORONTO | L’attente aura été longue, voire interminable, mais c’est finalement lundi soir au Festival de Toronto que Xavier Dolan dévoilera son premier film en anglais, The Death and Life of John F. Donovan. Le cinéaste québécois s’est dit serein à moins de 24 heures de cette grande première.

« Curieusement, je ne me sens pas trop nerveux, a confié Dolan, rencontré dans un hôtel de la Ville Reine où il a multiplié les entrevues pendant toute la fin de semaine.

« C’est sûr qu’après tout ce temps, j’ai hâte de partager le film avec le public. Ça fait longtemps qu’on le garde juste pour nous, qu’on l’améliore, qu’on le change et qu’on le modifie. Mais à un moment donné, il est temps que le film fasse sa vie. »

Xavier Dolan admet que l’accouchement de ce premier film tourné en langue anglaise a été long et complexe. Le film qui réunit à l’écran plusieurs stars internationales (dont Kit Harington, Natalie Portman, Thandie Newton et Susan Sarandon) a été tourné avec un immense budget (35 M$) en 2016 et 2017 à Montréal, Londres et Prague.

Puis, il y a eu l’épopée du montage du film qui a provoqué beaucoup de remises en question et qui a poussé Dolan à faire un choix difficile en coupant l’actrice américaine Jessica Chastain de la version finale du film.

« C’est surtout l’étape de la postproduction qui a été longue, souligne le réalisateur de Mommy et Juste la fin du monde. Ç’a duré deux ans. Mais en fin de compte, je crois qu’on a pris les bonnes décisions. Je suis vraiment heureux et fier de prendre le temps de regarder ce qu’on pouvait faire pour l’améliorer et le rendre le plus fort possible. C’était la première fois que je me posais autant de questions sur le même film et c’est sûr que c’est enrichissant finalement. »

Un tournage entre amis

Peu importe comment se déroulera la première de son film lundi soir, Xavier Dolan dit avoir déjà la tête dans son projet suivant. Il a amorcé il y a quelques semaines à Montréal le tournage de son huitième long métrage, Matthias et Maxime, qui mettra en vedette Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey et Catherine Brunet. Le film racontera une histoire d’amour entre deux jeunes hommes amis depuis longtemps.

« C’est un tournage qui me procure énormément de bonheur, avoue Dolan. Je n’ai jamais été aussi heureux. Je tourne avec mes meilleurs amis et il y a une chimie, un bonheur collectif et une euphorie sur le plateau qui me font me sentir extrêmement inspiré. »