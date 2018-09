Cinq ans du Festival YUL EAT : plus de proximité avec les chefs

La cinquième édition du festival YUL EAT, qui débute lundi à Montréal, sera marquée par une plus grande proximité entre le grand public et les chefs montréalais, alors qu’ils offriront des ateliers intimistes directement dans leurs restaurants.

Pour la première fois en cinq ans, une quinzaine de chefs ont accepté d’ouvrir les portes de leurs cuisines aux festivaliers.

« Les chefs sont toujours contents quand ils peuvent utiliser leur équipement, explique le directeur du festival, Daniel Glick. Tout est là : leur staff, leurs couteaux... »

Lors de ces ateliers, dont les prix oscillent entre 30 $ et 195 $, les participants mettront en pratique les conseils des professionnels et dégusteront le fruit de leur travail.

« [C’est] vraiment une belle idée pour tout le monde, lance la programmatrice de YUL EAT, Camille Guitton. Le client [peut entrer] dans un endroit auquel il n’a jamais accès : la cuisine du chef. »

Les chefs Amanda Ray et Kevin Ramasawmy du Bar George partageront notamment « l’art de réussir un bœuf Wellington ».

Ceux qui préfèrent les protéines alternatives trouveront leur compte avec des ateliers sur les fromages végétaux et sur les insectes donnés respectivement par les chefs Stéphanie Audet et Maurín Arellano.

Cinq ans

« En cinq ans, on a établi une belle relation avec les chefs et tout le monde de la restauration à Montréal », se réjouit Daniel Glick.

Des chefs de renom, dont John Winter-Russel du Candide et Antonin Mousseau-Rivard du Mousso, offriront notamment des démonstrations culinaires lors de l’évènement Parcours gourmand.

Quoi faire pendant le festival YUL EAT

Le Parcours gourmand

Où : à la Société des arts technologiques

Quand : samedi et dimanche les 15 et 16 septembre

Quoi : Venez y découvrir des spécialités de restaurants montréalais et de producteurs d’alcools d’ici. Une vingtaine de bouchées, salées et sucrées, ainsi qu’une dizaine de vins, fins spiritueux et bières artisanales du terroir seront proposées. Des chefs de renom offriront également des démonstrations culinaires sous le dôme de la Satoshpère. 75 $ par personne.

Les ateliers de chefs

Où : Dans les restaurants des chefs participants

Quand : Du 10 au 16 septembre

Quoi : Des chefs montréalais vous invitent directement dans leurs cuisines pour partager leurs secrets culinaires. Horaire et tarifs complets au www.festivalyuleat.com

La soirée Destination Caraïbes

Où : à la Société des arts technologiques

Quand : le vendredi 14 septembre

Quoi : Prenez part à une fête culinaire sur le thème des Caraïbes de 20h à minuit. En plus de manger des spécialités de cinq restaurants caribéens, dont le populaire Agrikol, et de boire des boissons à base de rhum, les festivaliers pourront danser au rythme d’un DJ et de percussionnistes. 15 $ par personne.

La place YUL EAT

Où : à la place de la Paix du Quartier des spectacles

Quand : du 14 au 16 septembre

Quoi : 20 exposants québécois animeront le Marché Redpath, une tradition du festival. Les visiteurs pourront découvrir des produits du terroir, gouter à des boissons de divers bars thématiques et assister à des démonstrations culinaires et des mini-conférences. Gratuit.