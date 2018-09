CONCACAF: le Canada pulvérise les Îles vierges américaines

L’équipe canadienne de soccer a entamé avec force son parcours en qualifications de la Ligue des nations de la CONCACAF en défaisant les Îles vierges américaines au compte de 8-0, dimanche à Bradenton, en Floride.

Les huit buts marqués par la formation nationale représentent d’ailleurs un record pour les Canadiens sur la scène internationale.

Jonathan Osorio et Lucas Cavallini ont rapidement imposé le rythme en trouvant le fond du filet avant la marque des 10 minutes de jeu.

Cavallini a finalement réussi un doublé, comme Jonathan David et Cyle Larin. Pour David, il s’agissait d’une première titularisation avec l’équipe nationale.

«Je suis fier des joueurs, a affirmé l’entraîneur-chef John Herdmanm dans un communiqué. Vous avez pu voir Jonathan David faire ses débuts, l’un des plus jeunes joueurs pour le Canada, il arrive sur le terrain et marque deux buts. Puis vous avez Lucas Cavallini et Cyle Larin qui rajoutent des buts, ça vous montre le potentiel de cette équipe.»

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Samuel Piette a amorcé le match sur le terrain et il a joué 90 minutes.

Le Canada affrontera maintenant la Dominique à Toronto le 16 octobre.